Беру 1 банку фасоли и селедку. Готовлю потрясающий салат: рецепт из простых продуктов

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Фасоль — не особо популярный продукт для нашей страны. Чаще всего фасоль заменяется на кукурузу или зеленый горошек.
Однако, фасоль невозможно полностью заменить каким-либо другим похожим продуктом. Дело в том, что именно белок фасоли похож на мясной белок. По этой причине многие вегетарианцы заменяют фасолью мясные продукты.

Фасоль очень сытная, поэтому ее часто добавляют повара в салаты и прочие гарниры. В азиатских странах фасоль востребована. Из нее создается молоко и мука.

Стоит узнать рецепт приготовления сытного салата с фасолью.

Ингредиенты для салата с фасолью:

  • фасоль консервированная — 150 г;
  • соленые огурцы — шт.;
  • филе сельди — шт.;
  • яйца отварные — 4 шт.;
  • майонез — ст. л.;
  • лук репчатый — ½ шт.;
  • укроп — 2 веточки;
  • соль — щепотка.

Приготовление салата с фасолью:

Нарезаем маленьким кубиком филе селедки, заранее очищенное от кожи и костей. Режем мелким кубиком также очищенные отваренные яйца, соединяем в салатнике с сельдью и фасолью.

Режем маленьким кубиком соленый огурец, четверть кольцами измельчаем лук. Шинкуем мелко укроп, отправляем вместе с репчатым луком и соленым огурцом в салатник.

Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Беру 1 банку фасоли и селедку. Готовлю потрясающий салат: рецепт из простых продуктов

Получается сытный и вкусный салат с фасолью.

Беру 1 банку фасоли и селедку. Готовлю потрясающий салат: рецепт из простых продуктов

При этом, блюдо экономичное, готовится из бюджетных продуктов.

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