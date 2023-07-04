Беру 1 банку фасоли и селедку. Готовлю потрясающий салат: рецепт из простых продуктов

Фасоль — не особо популярный продукт для нашей страны. Чаще всего фасоль заменяется на кукурузу или зеленый горошек.
Однако, фасоль невозможно полностью заменить каким-либо другим похожим продуктом. Дело в том, что именно белок фасоли похож на мясной белок. По этой причине многие вегетарианцы заменяют фасолью мясные продукты.
Фасоль очень сытная, поэтому ее часто добавляют повара в салаты и прочие гарниры. В азиатских странах фасоль востребована. Из нее создается молоко и мука.
Стоит узнать рецепт приготовления сытного салата с фасолью.
Ингредиенты для салата с фасолью:
- фасоль консервированная — 150 г;
- соленые огурцы — шт.;
- филе сельди — шт.;
- яйца отварные — 4 шт.;
- майонез — ст. л.;
- лук репчатый — ½ шт.;
- укроп — 2 веточки;
- соль — щепотка.
Приготовление салата с фасолью:
Нарезаем маленьким кубиком филе селедки, заранее очищенное от кожи и костей. Режем мелким кубиком также очищенные отваренные яйца, соединяем в салатнике с сельдью и фасолью.
Режем маленьким кубиком соленый огурец, четверть кольцами измельчаем лук. Шинкуем мелко укроп, отправляем вместе с репчатым луком и соленым огурцом в салатник.
Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.
Получается сытный и вкусный салат с фасолью.
При этом, блюдо экономичное, готовится из бюджетных продуктов.