Беру 1 кабачок и 2 картофелины. Быстрое и невероятно вкусное блюдо: кабачковые котлеты

Многие относятся к блюдам из кабачков довольно предвзято. Считается, что еда из кабачков относится исключительно к блюдам правильного питания и не может быть вкусной.

Однако, существует большое количество яств из кабачков, которые подходят для повседневного рациона обычного человека. Например, есть интересный рецепт кабачковых котлет.

Стоит попробовать приготовить кабачковые котлеты, чтобы понять, насколько блюда из этого овоща могут быть вкусными и необычными.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

кабачок — шт.;

морковь — шт.;

картофель — 2 шт.;

зеленый лук — пучок;

сыр — 100 г;

яйца — 3 шт.;

манная крупа — 4 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачковых котлет:

Кабачок очищаем от кожуры и натираем на крупных резцах терки. Смешиваем кабачковую массу с солью, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

В это время измельчаем на крупных зубчиках терки очищенный картофель. Массу отжимаем от лишней жидкости, перекладываем в отдельную тару.

Отжимаем аналогично кабачковую массу, смешиваем с картофельной. Измельчаем на крупной терке морковь, перекладываем к овощной смеси.

Разбиваем в миску с овощной смесью яйца, солим и перемешиваем. К овощной массе высыпаем манную крупу, смешиваем и оставляем на 15 минут.

Шинкуем мелко зеленый лук, натираем сыр, перекладываем в миску с овощной массой. Перемешиваем все ингредиенты, формируем небольшие котлеты.

В сковороде разогреваем растительное масло, перекладываем на поверхность котлеты. Обжариваем котлеты до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне.

Данные котлеты отлично заменяют мясные во время летнего сезона.

Это отменное овощное блюдо из простых бюджетных компонентов.