Беру 1 кг картофеля и 2 банки консервов. Невероятно вкусное блюдо: простой рецепт ужина

Пирожки – традиционное блюдо для многих семей. У этого вида выпечки различаются несколько традиционных форм: например, лодочка, елочка, квадратные, треугольные и другие. Размеры пирогов тоже могут быть разным: от очень маленьких, которые называются закусочными, до очень больших, которые перед подачей приходится разрезать.

Среди такого разнообразия сложно определиться с выбором рецепта.

Если вы ни разу не пробовали пирожки из картофельного теста, то обязательно стоит их приготовить.

Ингредиенты для пирожков:

Картошка – 1 кг;

Тунец консервированный – 2 банки;

Масло растительное – 120 мл;

Лук репчатый – 1 штука;

Морковь – 1 штука;

Масло сливочное – 20 г;

Лук зеленый – 4–5 стебля;

Яйцо – 1 штука;

Сыр – 100 г;

Мука – 3 ст. л.;

Соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление пирожков:

Консервированный тунец необходимо хорошо размять в миске. Лук, нарезанный на мелкие кубики, обжариваем на сковороде до мягкого состояния.

Морковь натираем на мелкой терке и добавляем к луку. В сковороду с овощной смесью добавляем сливочное масло, соль и черный молотый перец. Продолжаем обжаривать ингредиенты, пока сливочное масло полностью не впитается в овощи.

Добавляем обжаренные овощи к тунцу, отправляем в смесь мелко нашинкованный зеленый лук, перемешиваем.

Отвариваем картофель и даем ему остыть. После добавляем к очищенной картошке яйцо и с помощью толкушки продукты разминаем.

Натираем сыр в картофельное пюре, солим и высыпаем муку, тщательно перемешиваем.

Руки смазываем растительным маслом и формируем лепешку из столовой ложки теста, в середину выкладываем начинку и защипываем края, не забываем потом их сгладить.

Выкладываем полученные пирожки на сковороду с кипящим растительным маслом и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

В итоге получаются пирожки, которые отлично подойдут в качестве плотного обеда или ужина.

Приготовление таких пирогов не займет много времени.