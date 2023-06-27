Беру 1 стакан кефира и 1 яйцо. Сочные беляши без дрожжей за 30 минут: простой рецепт

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Для многих приготовление традиционной татарской выпечки кажется сложной задачей. Кажется, будто беляши и чебуреки в готовке такие же сложные, как, например, эчпочмак или хачапури. Однако, беляши можно приготовить легко. В отличие от многих блюд иных кухонь мира, беляши имеют много общего с мясными пирогами славянских народов.

Более того, спустя многие века жизни в одной стране, татарские блюда приобрели оттенок славянских яств.

Стоит поделиться простым способом быстрой готовки беляшей.

Ингредиенты для беляшей:

  • Кефир — 250 мл;
  • Соль — 2 ч.л.;
  • Сода — 0,5 ч.л.;
  • Яйцо — шт.;
  • Мука — 300 г;
  • Растительное масло — 1,5 ст.л.;
  • Фарш — 400 г;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Вода — 2 ст.л.

Приготовление беляшей:

В кефир высыпаем чайную ложку соли и соду, перемешиваем до растворения сыпучих продуктов. Разбиваем в кефир яйцо, смешиваем, просеиваем частями муку.

Замешиваем липкое и густое тесто, вливаем к нему растительное масло. Смешиваем масло в тесто, накрываем его целлофаном и оставляем на 10 минут.

В это время готовим начинку, а именно нарезаем мелким кубиком луковицу, смешиваем с фаршем. Солим мясную начинку, выливаем в нее немного воды.

Тесто делим на 12 равных частей, раскатываем каждый колобок в тонкую лепешку. В лепешки выкладываем по столовой ложке начинки, края теста запечатываем в одной точке. Заворачиваем начинку в тесто будто в мешочек и придавливаем.

Беру 1 стакан кефира и 1 яйцо. Сочные беляши без дрожжей за 30 минут: простой рецепт

В сковороде разогреваем растительное масло, опускаем в него беляши. Обжариваем пирожки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Беру 1 стакан кефира и 1 яйцо. Сочные беляши без дрожжей за 30 минут: простой рецепт

В результате получаются ленивые беляши с сочной начинкой. Также к мясному наполнению в процессе готовки можно нашинковать зелень.

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