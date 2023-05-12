Беру 1 стакан кефира и фарш. Рецепт вкусного ужина за 15 минут: вкуснее обычных котлет

По статистике в семьях ужин готовится примерно 3-4 раза в неделю. То есть, примерно столько раз нужно думать над тем, чем удивить семью. Часто блюда повторяются, становятся однообразными и неинтересными.

К сожалению, как-либо разнообразить рацион питания решаются не все. Для многих этот процесс долгий и сложный, так как надо искать новые рецепты яств, а также учиться их готовить. Однако, люди забывают, что вкусный ужин не обязан быть обязательно сложным. Есть большое количество простых способов приготовить интересные кушанья из простых ингредиентов.

Например, как запеканка из фарша.

Ингредиенты для запеканки из фарша:

Куриный фарш — 500 г;

Кефир — 200 мл;

Лук — 1 шт.;

Болгарский перец — 1 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Мука — 3 ст. л.;

Соль — щепотка;

Черный перец — щепотка.

Приготовление запеканки из фарша:

В фарш выливаем кефир, солим и добавляем черный молотый перец. Все компоненты нужно перемешать до однородности.

Нарезаем крупными дольками лук, измельчаем до состояния кашицы в блендере. Болгарский перец очищаем от семян, тоже перемалываем вместе с луком в блендере.

Измельченные овощи нужно добавить в фарш, заново перемешать. В полученную массу разбиваем яйца, отделяя желток от белка.

Нужно, чтобы в фарш попали только желтки.

Перемешиваем компоненты, просеиваем в фарш муку и создаем однородную смесь. Белки взбиваем до пышной пены миксером.

Аккуратно вводим белковую пену в смесь из фарша, перекладываем его в форму для запекания.

Форму предварительно надо смазать растительным маслом.

Запекать фарш нужно примерно 35-40 минут при температуре 180 градусов в духовке.

После приготовления рекомендуется для красоты нашинковать укроп, посыпать зеленью верхушку. Получается отличная замена котлетам, которая готовится проще и быстрее.