Беру 1 яблоко, 1 яйцо и добавляю немного муки. Сытный и вкусный десерт за 15 минут

Яблоки – один из древнейших плодов. На протяжении веков они меняли свой внешний вид и вкус, благодаря животным. Все происходило достаточно просто: звери ели яблоки и разбрасывали повсюду семена.
Чтобы фрукт было легко заметить, он стал крупнее, от чего слаще. Семечки же остались маленькими, так как они с легкостью должны были проходить через кишечник животных.
Разумеется, этот процесс проходил задолго до вмешательства человека. Уже потом, с помощью искусственного отбора, люди сделали плоды в разы вкуснее.
Приготовим блюдо с использованием яблок. Для приготовления вам не потребуется особых навыков в кулинарии, а результат точно превзойдет ожидания.
Ингредиенты для десерта:
- яблоко — шт.;
- яйцо — шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- йогурт — 150 г;
- молоко — 50 мл;
- мука — 350 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — ст. л.
- сахар, корица.
Приготовление десерта:
Начать стоит с подготовки яблока: очистки от кожуры и удаления сердцевины. Далее натираем на крупной терке.
В миске смешиваем яйцо и сахар. Добавляем в смесь йогурт и сахар. Перемешиваем венчиком до загустения.
Вливаем растительное масло и снова перемешиваем. Добавляем щепотку соли и 50 мл молока. Используем венчик.
Всыпаем 350 грамм муки и столовую ложку разрыхлителя. Замешиваем тесто. Теперь соединяем тертые яблоки с тестом.
Раскатываем заготовку скалкой и с помощью формы делаем квадратики небольшого размера.
Отправляем заготовки в кастрюлю с растительным маслом. Готовим со всех сторон. Изделия должны стать объемными.
Получается очень вкусно, попробуйте. Сверху изделия посыпаем сахаром с корицей.
Блюдо также идеально сочетается с кленовым сиропом, медом или йогуртом.