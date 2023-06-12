Беру 1 яйцо и 1 стакан кефира. Больше не думаю, что приготовить на завтрак

Хлебобулочное изделие небольшого размера, изготовленное из дрожжевого, пресного или слоеного теста – это привычные многим пирожки. Традиционно пироги принято либо запекать, либо обжаривать во фритюре. Начинка для выпечки может быть использована любая, что придает разнообразия блюду.

Приготовление современных пирогов занимает совсем немного времени. Мы расскажем, как приготовить пирожки быстро и просто.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

Кефир – 250 мл;

Яйцо – 1 штука;

Сахар – 3 ст. л.;

Растительное масло – 3 ст. л.;

Яблоко – 1 штука;

Мука – 400 г;

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ингредиенты для посыпки:

Сахар – 3 ст. л.;

Корица – по вкусу.

Приготовление ленивых пирожков:

В одну миску выкладываем кефир, яйцо, сахар, растительное масло и щепотку соли. Ингредиенты тщательно перемешиваем при помощи венчика, доводим до однородности.

Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем на кубики среднего размера, перемещаем к общей массе.

В последнюю очередь в миску отправляем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто руками до тех пор, пока комочки не растворятся.

Смазываем руки растительным маслом и начинаем формировать пирожки овальной формы из кусочков теста среднего размера.

Выкладываем пирожки на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваем тесто на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Смешиваем на плоском блюде сахар с корицей. После обжарки, каждый пирожок обваливаем в сахарной посыпке.

Подавать это блюдо можно сразу после приготовление. Такие изделия из теста отлично подойдут в качестве десерта или перекуса.