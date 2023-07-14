Беру 1 яйцо и немного йогурта. Домашний десерт за 5 минут: даже духовка не потребуется

Для большинства людей десертом считается блюдо, приготовленное из сложного крема, с бисквитом и прочими экзотическими кондитерскими инструментами. Однако, оказывается, сделать десерт к чаю может даже новичок.
Конечно, домашние десерты не выглядят так профессионально как кондитерские. Зато домашние пирожные и пирожки бюджетные и вкусные.
Необходимо научиться готовить самостоятельно яства к чаю. Тогда некоторые покупные десерты покажутся уже слишком приторными.
Расскажем, как сделать интересный домашний десерт.
Ингредиенты для десерта:
- яблоко — шт.;
- мука — 400 г;
- йогурт греческий — 200 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- масло растительное — 4 ст. л.;
- яйцо — шт.;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванильный сахар — ч. л.;
- соль — щепотка;
- корица — щепотка.
Приготовление десерта:
В миску разбиваем яйцо, высыпаем ванильный и классический сахара, соль, корицу, выливаем растительное масло, перемешиваем. Добавляем в яичную смесь греческий йогурт, тщательно взбиваем до однородности.
В смесь высыпаем разрыхлитель, частями просеиваем муку, замешиваем тесто. Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем на крупные дольки.
Измельчаем на крупной терке яблоко в тесто. Вымешиваем тесто с яблоком, перекладываем на стол, присыпанный мукой. Скалкой формируем из колобка пласт толщиной 4-5 мм.
Из пласта вырезаем маленькие треугольники.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем треугольники с обеих сторон до золотистой корочки.
Рекомендуется положить треугольники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Десерт можно посыпать сахарной пудрой.