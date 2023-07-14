Беру 1 яйцо и немного йогурта. Домашний десерт за 5 минут: даже духовка не потребуется

Для большинства людей десертом считается блюдо, приготовленное из сложного крема, с бисквитом и прочими экзотическими кондитерскими инструментами. Однако, оказывается, сделать десерт к чаю может даже новичок.

Конечно, домашние десерты не выглядят так профессионально как кондитерские. Зато домашние пирожные и пирожки бюджетные и вкусные.

Необходимо научиться готовить самостоятельно яства к чаю. Тогда некоторые покупные десерты покажутся уже слишком приторными.

Расскажем, как сделать интересный домашний десерт.

Ингредиенты для десерта:

яблоко — шт.;

мука — 400 г;

йогурт греческий — 200 г;

сахар — 2 ст. л.;

масло растительное — 4 ст. л.;

яйцо — шт.;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — ч. л.;

соль — щепотка;

корица — щепотка.

Приготовление десерта:

В миску разбиваем яйцо, высыпаем ванильный и классический сахара, соль, корицу, выливаем растительное масло, перемешиваем. Добавляем в яичную смесь греческий йогурт, тщательно взбиваем до однородности.

В смесь высыпаем разрыхлитель, частями просеиваем муку, замешиваем тесто. Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем на крупные дольки.

Измельчаем на крупной терке яблоко в тесто. Вымешиваем тесто с яблоком, перекладываем на стол, присыпанный мукой. Скалкой формируем из колобка пласт толщиной 4-5 мм.

Из пласта вырезаем маленькие треугольники.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем треугольники с обеих сторон до золотистой корочки.

Рекомендуется положить треугольники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Десерт можно посыпать сахарной пудрой.