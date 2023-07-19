Беру 1 яйцо, немного муки и молоко. Рецепт вкусного десерта за 5 минут

Оладьи в некоторых европейских странах принято называть десертом. Например, подобной кулинарной логики придерживаются в Италии. В итальянских кафе и ресторанах оладьи можно увидеть в десертном меню.
При этом, блюдо подается с мороженым, сливками или другими сладкими наполнениями.
В нашей стране оладьи готовятся разнообразнее. К блюду вполне допустимо добавить колбасу, сыр, есть со сметаной.
Стоит дать способ приготовления простых оладий на каждый день.
Ингредиенты для оладий:
- яйцо — шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 8 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- греческий йогурт — 125 г;
- молоко — 60 мл;
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — 9 г;
- яблоко — шт.
Приготовление оладий:
В глубокой тарелке смешиваем яйцо с сахарным песком, ванильным сахаром, растительным маслом и греческим йогуртом.
Взбиваем компоненты до образования однородной массы.
Выливаем в смесь молоко, высыпаем ½ часть муки вместе с разрыхлителем, замешиваем тесто. В тесто высыпаем оставшуюся часть муки, создаем тесто без комков.
Очищаем яблоко от кожуры и семенной коробочки. Измельчаем яблоко на маленьких резцах терки, добавляем в тесто. В сковороде на небольшое количество растительного масла столовой ложкой выкладываем тесто.
Лепешки обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
Яблочные оладьи можно посыпать сахарной пудрой и полить любимым сиропом.
Также оладьи готовятся с другими начинками, например, с ягодами.