Беру 1 яйцо, немного муки и молоко. Рецепт вкусного десерта за 5 минут

Оладьи в некоторых европейских странах принято называть десертом. Например, подобной кулинарной логики придерживаются в Италии. В итальянских кафе и ресторанах оладьи можно увидеть в десертном меню.

При этом, блюдо подается с мороженым, сливками или другими сладкими наполнениями.

В нашей стране оладьи готовятся разнообразнее. К блюду вполне допустимо добавить колбасу, сыр, есть со сметаной.

Стоит дать способ приготовления простых оладий на каждый день.

Ингредиенты для оладий:

яйцо — шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 8 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

греческий йогурт — 125 г;

молоко — 60 мл;

мука — 170 г;

разрыхлитель — 9 г;

яблоко — шт.

Приготовление оладий:

В глубокой тарелке смешиваем яйцо с сахарным песком, ванильным сахаром, растительным маслом и греческим йогуртом.

Взбиваем компоненты до образования однородной массы.

Выливаем в смесь молоко, высыпаем ½ часть муки вместе с разрыхлителем, замешиваем тесто. В тесто высыпаем оставшуюся часть муки, создаем тесто без комков.

Очищаем яблоко от кожуры и семенной коробочки. Измельчаем яблоко на маленьких резцах терки, добавляем в тесто. В сковороде на небольшое количество растительного масла столовой ложкой выкладываем тесто.

Лепешки обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Яблочные оладьи можно посыпать сахарной пудрой и полить любимым сиропом.

Также оладьи готовятся с другими начинками, например, с ягодами.