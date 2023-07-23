Беру 2 кабачка и 3 яйца. Очень вкусный рецепт: необычные кабачковые блины

Кабачок — это не однозначный овощ, который по уверениям ботаников является ягодой. В кабачках содержится много витаминов и минералов, в том числе избыток витамина С.
Этот овощ полезен для большой категории людей. Если имеются проблемы с кожей, пищеварением и кровообращением, то стоит включить кабачки в рацион питания.
Также кабачки станут хорошим блюдом для похудения. Поэтому стоит узнать, как вкусно приготовить блюда из кабачков.
Ингредиенты кабачковых блинов:
- кабачки — 2 шт.;
- петрушка — пучок;
- соль — щепотка;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 600 мл;
- мука — 200 г;
- сода — ½ ч. л.;
- куркума — ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 20 мл.
Ингредиенты для соуса:
- грецкие орехи — 40 г;
- сметана 20% — 150 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица — ½ ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — пучок;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление кабачковых блинов:
Кабачки очищаем от кожуры и измельчаем на крупных резцах терки. Отжимаем кабачковую массу от лишней жидкости.
Шинкуем петрушку, добавляем к кабачковой массе, перемешиваем. В отдельной таре взбиваем яйца, выливаем туда молоко. К яичной смесь просеиваем муку, добавляем соду и куркуму, смешиваем до однородности.
В тесто просеиваем дополнительно 50 грамм муки, взбиваем венчиком. Добавляем к тесту растительное масло, смешиваем компоненты.
Выливаем тесто в кабачковую массу, перемешиваем.
Смазываем сковороду растительным маслом, половником выкладываем на поверхность порцию теста.
Обжариваем блин с обеих сторон до золотистого цвета.
Для приготовления соуса измельчаем орехи в блендере до состояния крошки. Смешиваем ореховую крошку со сметаной и горчицей. Шинкуем укроп, пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем зелень и чеснок к сметане.
Солим соус, тщательно перемешиваем ингредиенты.
В результате получаются необычные блины, которое хорошо сочетаются с полученным соусом. Этот дуэт станет отменным завтраком или перекусом.