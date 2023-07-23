Беру 2 кабачка и 3 яйца. Очень вкусный рецепт: необычные кабачковые блины

Кабачок — это не однозначный овощ, который по уверениям ботаников является ягодой. В кабачках содержится много витаминов и минералов, в том числе избыток витамина С.

Этот овощ полезен для большой категории людей. Если имеются проблемы с кожей, пищеварением и кровообращением, то стоит включить кабачки в рацион питания.

Также кабачки станут хорошим блюдом для похудения. Поэтому стоит узнать, как вкусно приготовить блюда из кабачков.

Ингредиенты кабачковых блинов:

кабачки — 2 шт.;

петрушка — пучок;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

молоко — 600 мл;

мука — 200 г;

сода — ½ ч. л.;

куркума — ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 20 мл.

Ингредиенты для соуса:

грецкие орехи — 40 г;

сметана 20% — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

горчица — ½ ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — пучок;

соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачковых блинов:

Кабачки очищаем от кожуры и измельчаем на крупных резцах терки. Отжимаем кабачковую массу от лишней жидкости.

Шинкуем петрушку, добавляем к кабачковой массе, перемешиваем. В отдельной таре взбиваем яйца, выливаем туда молоко. К яичной смесь просеиваем муку, добавляем соду и куркуму, смешиваем до однородности.

В тесто просеиваем дополнительно 50 грамм муки, взбиваем венчиком. Добавляем к тесту растительное масло, смешиваем компоненты.

Выливаем тесто в кабачковую массу, перемешиваем.

Смазываем сковороду растительным маслом, половником выкладываем на поверхность порцию теста.

Обжариваем блин с обеих сторон до золотистого цвета.

Для приготовления соуса измельчаем орехи в блендере до состояния крошки. Смешиваем ореховую крошку со сметаной и горчицей. Шинкуем укроп, пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем зелень и чеснок к сметане.

Солим соус, тщательно перемешиваем ингредиенты.

В результате получаются необычные блины, которое хорошо сочетаются с полученным соусом. Этот дуэт станет отменным завтраком или перекусом.