Беру 2 свеклы, банку кукурузы и лук. Новый салат из свеклы на каждый день: рецепт за 5 минут

Ученые предполагают, что существовали древние народы, которые считали свеклу божеством. Дело в том, что этот маленький фиолетовый корнеплод мог вылечить весьма сильные внутренние заболевания.

По этой причине долгое время свекла была ценным продуктом для человека. Овощ не употребляли в пищу, использовали лишь в целях лечения.

Сейчас свекла также имеет много полезных свойств. Помимо большого набора витаминов, свекла предотвращает образование раковых клеток в крови и выводит камни из почек.

Не стоит пренебрегать свеклой в рационе. Расскажем, как приготовить вкусный закусочный салат из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 2 шт.;

Кукуруза консервированная — 250 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Петрушка — несколько веточек;

Лук зеленый — пучок;

Лимонный сок — 3 ст.л.;

Кориандр молотый — 1/2 ч.л.;

Соль — ⅓ ч. л.;

Растительное масло — 3 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Очищенную вареную заранее свеклу измельчаем на крупных резцах терки. Выкладываем в миску к свекле кукурузу, заранее избавляем ее от жидкости.

Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, кладем к остальным компонентам салата. Зубчик чеснока пропускаем через пресс, добавляем в блюдо.

Солим салат, добавляем молотый кориандр, заправляем лимонным соком и растительным маслом, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Данный салат получается необычным из-за контрастных вкусов.

По желанию в блюдо можно добавить черный молотый перец.