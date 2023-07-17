Беру 2 свеклы, банку кукурузы и лук. Новый салат из свеклы на каждый день: рецепт за 5 минут

Ученые предполагают, что существовали древние народы, которые считали свеклу божеством. Дело в том, что этот маленький фиолетовый корнеплод мог вылечить весьма сильные внутренние заболевания.
По этой причине долгое время свекла была ценным продуктом для человека. Овощ не употребляли в пищу, использовали лишь в целях лечения.
Сейчас свекла также имеет много полезных свойств. Помимо большого набора витаминов, свекла предотвращает образование раковых клеток в крови и выводит камни из почек.
Не стоит пренебрегать свеклой в рационе. Расскажем, как приготовить вкусный закусочный салат из свеклы.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — 2 шт.;
- Кукуруза консервированная — 250 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Петрушка — несколько веточек;
- Лук зеленый — пучок;
- Лимонный сок — 3 ст.л.;
- Кориандр молотый — 1/2 ч.л.;
- Соль — ⅓ ч. л.;
- Растительное масло — 3 ст.л.
Приготовление свекольного салата:
Очищенную вареную заранее свеклу измельчаем на крупных резцах терки. Выкладываем в миску к свекле кукурузу, заранее избавляем ее от жидкости.
Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, кладем к остальным компонентам салата. Зубчик чеснока пропускаем через пресс, добавляем в блюдо.
Солим салат, добавляем молотый кориандр, заправляем лимонным соком и растительным маслом, тщательно перемешиваем ингредиенты.
Данный салат получается необычным из-за контрастных вкусов.
По желанию в блюдо можно добавить черный молотый перец.