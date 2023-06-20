Беру 3 картофелины и немного фарша. Простой и вкусный рецепт: идея для шикарного ужина

Картофель стал неотъемлемой частью кулинарной культуры 40% стран земного шара. Сейчас трудно представить какой-либо другой гарнир, который бы безукоризненно подходил к любым мясным и рыбным яствам.

Картофель считается важным источником крахмала, без которого трудно приготовить выпечку и крема. Также картошка является востребованным расходным продуктом в сети ресторанов фаст фуда.

Дома можно приготовить с картофелем множество простых и полезных блюд. Мы расскажем, как сделать картофельный рулет.

Ингредиенты для картофельного рулета:

картофель — 1 кг;

оливковое масло — 4 ст. л.;

соль — щепотка;

тертая моцарелла — 250 г;

фарш — 350 г;

лук репчатый — шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатный соус — 2 ст. л.;

кориандр — 6 веточек;

соль — 1,5 ч. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

карри — ½ ч. л.;

паприка — ч. л.

Приготовление картофельного рулета:

Картофель очищаем и нарезаем вдоль на большие тонкие слайсы. Посыпаем картофель ½ чайной ложки соли, тщательно перемешиваем.

На противень выкладываем пергамент, покрываем его 150 граммами моцареллы, равномерно распределяем сыр по поверхности. Внахлест кладем на сырный слой картофельные слайсы, поливаем парой ложек оливкового масла, кисточкой распределяем его по всей картошке.

Запекаем картофельные слайсы при 200 градусах полчаса. В это время нарезаем лук небольшими кубиками, обжариваем в оливковом масле на сковороде до румяной корочки.

К луку добавляем фарш, обжариваем мясо пару минут. Далее добавляем томатную пасту, кориандр и соль, перемешиваем ингредиенты.

Высыпаем в фарш черный молотый перец, паприку и карри, смешиваем.

Покрываем запеченный картофельный пласт остатками моцареллы, выкладываем мясную начинку, сворачиваем в рулет.

Рулет можно также сверху покрыть сыром и выпекать при 250 градусах в духовке 5 минут.

Получается вкусный ужин из картофеля и мясной начинки. К блюду можно подавать овощной гарнир, подходит для любого праздника.