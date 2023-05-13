Беру 4 яйца и 2 огурца. Такой салат я буду готовить всё лето: быстрый рецепт из простых ингредиентов

Сэндвичи для нашего общества являются чем-то заграничным, непонятным блюдом. Оно по большей части распространено в Америке, чем в Европе и Азии.

Сэндвичи состоят из нескольких кусочков хлеба, между которыми собрана начинка из различных ингредиентов. Есть много разных видов данных американских бутербродов. Чаще всего встречаются с ветчиной, жареным яйцом и сыром. Однако, это не единственный рецепт приготовления сэндвичей. Есть вегетарианские, детские и прочие виды сэндвичей.

Попробовать приготовить настоящий американский бутерброд можно дома. Это не занимает много времени и продуктов.

Ингредиенты для сэндвича:

сваренные яйца — 4 шт.;

редис — ½ пучка;

огурец — 2 шт.;

зеленый лук — пучок;

майонез — ст. л.;

сметана — ст. л.;

соль — щепотка;

черный молотый перец — щепотка;

жареный хлеб — 4 куска.

Приготовление сэндвича:

Нарезаем маленькими кубиками яйца, редис и огурец. Мелко шинкуем зеленый лук, соединяем все компоненты в одной таре.

В майонез высыпаем соль и черный молотый перец, тщательно перемешиваем. Заправляем салат данным майонезом и сметаной, смешиваем компоненты.

Смазываем два ломтика хлеба этой начинкой, накрываем оставшимися ломтиками. Разрезаем сэндвичи по диагонали — получаем треугольные бутерброды.

Помимо указанных ингредиентов можно добавить колбасу, помидор и другие продукты. Сэндвичи трудно испортить каким-либо компонентом.