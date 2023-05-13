Беру 4 яйца и 2 огурца. Такой салат я буду готовить всё лето: быстрый рецепт из простых ингредиентов

Сэндвичи для нашего общества являются чем-то заграничным, непонятным блюдом. Оно по большей части распространено в Америке, чем в Европе и Азии.
Сэндвичи состоят из нескольких кусочков хлеба, между которыми собрана начинка из различных ингредиентов. Есть много разных видов данных американских бутербродов. Чаще всего встречаются с ветчиной, жареным яйцом и сыром. Однако, это не единственный рецепт приготовления сэндвичей. Есть вегетарианские, детские и прочие виды сэндвичей.
Попробовать приготовить настоящий американский бутерброд можно дома. Это не занимает много времени и продуктов.
Ингредиенты для сэндвича:
- сваренные яйца — 4 шт.;
- редис — ½ пучка;
- огурец — 2 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- майонез — ст. л.;
- сметана — ст. л.;
- соль — щепотка;
- черный молотый перец — щепотка;
- жареный хлеб — 4 куска.
Приготовление сэндвича:
Нарезаем маленькими кубиками яйца, редис и огурец. Мелко шинкуем зеленый лук, соединяем все компоненты в одной таре.
В майонез высыпаем соль и черный молотый перец, тщательно перемешиваем. Заправляем салат данным майонезом и сметаной, смешиваем компоненты.
Смазываем два ломтика хлеба этой начинкой, накрываем оставшимися ломтиками. Разрезаем сэндвичи по диагонали — получаем треугольные бутерброды.
Помимо указанных ингредиентов можно добавить колбасу, помидор и другие продукты. Сэндвичи трудно испортить каким-либо компонентом.