Беру банку фасоли и 3 яйца. Рецепт простого и вкусного салата: можно готовить каждый день

Приготовление салатов на данный момент занимаем 1/6 часть всех мировых блюд. Дело в том, что многие блюда имели много общего с салатами. Например, супы. Прежде чем приготовить суп, нужно нарезать много овощей и мяса. Из данных компонентов вполне можно сделать салат.

Самым популярным примером подобного блюда является Окрошка. При определенных дополнительных продуктах она превращается в салат Оливье.

Поэтому салаты — прародители многих яств. Мы расскажем про один из простых салатов на каждый день.

Ингредиенты для салата из фасоли:

консервированная фасоль — 150 г;

морковь — шт.;

яйца — 3 шт.;

плавленый сыр — шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 ст. л.;

соль — щепотка.

Приготовление салата из фасоли:

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Отварные яйца нарезаем мелким кубиком. Измельчаем на крупных резцах терки очищенную морковь и холодный плавленый сыр.

Соединяем сыр, морковь и яйца в одной таре. Выкладываем в салат фасоль, заранее отделенную от жидкости. Пропускаем в салат пару зубчиков чеснока через пресс.

Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Получается закусочный салат, который подходит на повседневные перекусы или для застолья. Готовится быстро и из бюджетных ингредиентов.