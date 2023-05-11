Беру фарш и хлеб. Невероятно простой рецепт: вкусные бутерброды на завтрак

Бутерброды стали простым и доступным способом перекуса для большинства людей. Не все относятся к этому виду блюд положительно. Врачи считают, что употребление бутербродов на постоянной основе вредит пищеварению.

Трудно не согласиться с докторами. Часто бутерброды бывают вредными. Однако, полностью отказываться от этого вида перекуса не нужно. Стоит сочетать бутерброды с другими видами завтраков или перекусов. Например, чередовать с овсяной кашей или яичницей.

Мы расскажем о том, как приготовить вкусные горячие бутерброды.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

фарш — 300 г;

моцарелла — 180 г;

лук репчатый — шт.;

хлеб — 4 ломтика;

газированная вода — 50 мл;

молотая сладкая паприка — ¼ ч. л.;

соль — ч. л.;

чесночный порошок — ¼ ч. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

итальянские травы — ½ ч. л.

Приготовление горячих бутербродов:

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность кусочки хлеба. Нарезаем маленьким кубиком лук, соединяем с фаршем. Добавляем в фарш соль, чесночный порошок, молотую паприку, черный молотый перец и итальянские травы.

Выливаем в фарш газированную воду, смешиваем ингредиенты руками.

Распределяем фарш по поверхности хлебных кусочков.

Натираем на крупной терке сыр, создаем на слое фарша сырные шапочки.

Выпекаем бутерброды при 180 градусах 25 минут.

Для украшения бутербродов можно измельчить петрушку или укроп. Получается сытный перекус, которого хватит на всю семью.