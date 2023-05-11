Беру фарш и хлеб. Невероятно простой рецепт: вкусные бутерброды на завтрак

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Бутерброды стали простым и доступным способом перекуса для большинства людей. Не все относятся к этому виду блюд положительно. Врачи считают, что употребление бутербродов на постоянной основе вредит пищеварению.

Трудно не согласиться с докторами. Часто бутерброды бывают вредными. Однако, полностью отказываться от этого вида перекуса не нужно. Стоит сочетать бутерброды с другими видами завтраков или перекусов. Например, чередовать с овсяной кашей или яичницей.

Мы расскажем о том, как приготовить вкусные горячие бутерброды.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

  • фарш — 300 г;
  • моцарелла — 180 г;
  • лук репчатый — шт.;
  • хлеб — 4 ломтика;
  • газированная вода — 50 мл;
  • молотая сладкая паприка — ¼ ч. л.;
  • соль — ч. л.;
  • чесночный порошок — ¼ ч. л.;
  • черный молотый перец — ½ ч. л.;
  • итальянские травы — ½ ч. л.

Приготовление горячих бутербродов:

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность кусочки хлеба. Нарезаем маленьким кубиком лук, соединяем с фаршем. Добавляем в фарш соль, чесночный порошок, молотую паприку, черный молотый перец и итальянские травы.

Выливаем в фарш газированную воду, смешиваем ингредиенты руками.

Беру фарш и хлеб. Невероятно простой рецепт: вкусные бутерброды на завтрак

Распределяем фарш по поверхности хлебных кусочков.

Натираем на крупной терке сыр, создаем на слое фарша сырные шапочки.

Беру фарш и хлеб. Невероятно простой рецепт: вкусные бутерброды на завтрак

Выпекаем бутерброды при 180 градусах 25 минут.

Беру фарш и хлеб. Невероятно простой рецепт: вкусные бутерброды на завтрак

Для украшения бутербродов можно измельчить петрушку или укроп. Получается сытный перекус, которого хватит на всю семью.

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