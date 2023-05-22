Беру йогурт и замороженную ягоду. Пирог 6 стаканов: готовила сразу 2, но оказалось мало

В осенний и зимний период готовить пироги со свежими ягодами может быть весьма затратно. Дело в том, что в магазинах клубника, черника и прочие ягоды стоят довольно больших денег.

Поэтому нужно наверстывать упущенное летом, когда можно получить ягоды бесплатно, выращивая в собственном огороде. Помимо ягод из огорода есть лесные плоды, которые тоже хорошо сочетаются в выпечке.

Ягодные пироги отличаются от фруктовых. Они не такие сладкие, при этом весьма терпкие.

Для того чтобы правильно приготовить ягодный пирог — не нужно обладать сакральными знаниями. Мы поделимся рецептом простого ягодного пирога.

Ингредиенты для ягодного пирога:

греческий йогурт — 125 мл;

растительное масло — 125 мл;

сахар — 125 мл;

мука — 375 г;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — ч. л.;

ванильный сахар — ч. л.;

цедра лимона;

соль — щепотка;

ягоды — 100 г.

Приготовление ягодного пирога:

Форму для выпечки надо смазать растительным маслом — стенки и дно. Маслянистую поверхность формы надо присыпать мукой.

В миску к греческому йогурту выливаем растительное масло, смешиваем. Высыпаем в йогурт сахарный песок, ванильный сахар и соль, разбиваем яйца.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в смесь кефира и остальных ингредиентов. В тесто добавляем цедру лимона, смешиваем компоненты до однородности.

Выливаем тесто в подготовленную форму (диаметр 24 см), равномерно распределяем по дну. Ягоды выкладываем на поверхность теста, выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

Этот ягодный пирог можно готовить с замороженными или живыми ягодами. Украсить выпечку рекомендуется сахарной пудрой или стружкой из белого шоколада.