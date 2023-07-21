Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

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Рецепты запеканок были знакомы человечеству довольно давно. В каждой стране есть собственные традиционные способы приготовления запеченных овощей и мяса.

Например, в странах Европы запеканкой является лазанья. В нашем государстве статус запеченного блюда присваивается лапшеннику.

Помимо данных яств, запеканкой называют и другие, более локальные блюда.

Актуальность запеканки обусловлена простотой приготовления и экономичностью продуктов. Расскажем, как приготовить запеканку из кабачков и картофеля.

Ингредиенты для овощной запеканки:

  • картофель — 500 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • адыгейская соль — ч. л.;
  • яйца — 4 шт.;
  • пармезан — 50 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • кабачки — 2 шт.;
  • соевый соус — ст. л.;
  • голландский сыр — 100 г;
  • петрушка — пучок.

Приготовление овощной запеканки:

Очищенный картофель нарезаем на небольшие брусочки, промываем в воде. В сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем картофельные брусочки до готовности, солим.

Яйца разбиваем в отдельную миску, добавляем адыгейскую соль, взбиваем. Измельчаем на маленьких резцах терки пармезан, смешиваем с яичной массой.

Добавляем обжаренный картофель в яичную смесь. Оставляем массу с картофелем и яйцами под крышкой на 10 минут.

Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Нарезаем полукольцами лук, обжариваем в сковороде на небольшом количестве оливкового масла. Нарезаем полукольцами кабачок, солим.

Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

К обжаренному луку выливаем соевый соус, перемешиваем. Добавляем лук к картофелю и яйцам, смешиваем компоненты.

Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Заворачиваем форму для запекания в фольгу.

Выкладываем на дно формы ½ часть полуколец кабачка. Кладем на кабачковый слой картофельную смесь.

Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Накрываем картофельную массу кабачковыми полукольцами. Верхушку поливаем оставшимся соусом из-под картофеля.

Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Запекать блюдо нужно в духовке при  180 градусах 40 минут. Измельчаем на терке голландский сыр, создаем на запеканке сырную шапочку. Отправляем запеканку повторно в духовку на 5 минут.

Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Шинкуем мелко петрушку, посыпаем верхушку запеканки.

Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Это овощное блюдо бюджетное, при этом вкусное и сытное. Данный рецепт поможет быстро избавиться от кабачков.

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