Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Рецепты запеканок были знакомы человечеству довольно давно. В каждой стране есть собственные традиционные способы приготовления запеченных овощей и мяса.

Например, в странах Европы запеканкой является лазанья. В нашем государстве статус запеченного блюда присваивается лапшеннику.

Помимо данных яств, запеканкой называют и другие, более локальные блюда.

Актуальность запеканки обусловлена простотой приготовления и экономичностью продуктов. Расскажем, как приготовить запеканку из кабачков и картофеля.

Ингредиенты для овощной запеканки:

картофель — 500 г;

соль — ½ ч. л.;

адыгейская соль — ч. л.;

яйца — 4 шт.;

пармезан — 50 г;

лук репчатый — 2 шт.;

кабачки — 2 шт.;

соевый соус — ст. л.;

голландский сыр — 100 г;

петрушка — пучок.

Приготовление овощной запеканки:

Очищенный картофель нарезаем на небольшие брусочки, промываем в воде. В сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем картофельные брусочки до готовности, солим.

Яйца разбиваем в отдельную миску, добавляем адыгейскую соль, взбиваем. Измельчаем на маленьких резцах терки пармезан, смешиваем с яичной массой.

Добавляем обжаренный картофель в яичную смесь. Оставляем массу с картофелем и яйцами под крышкой на 10 минут.

Нарезаем полукольцами лук, обжариваем в сковороде на небольшом количестве оливкового масла. Нарезаем полукольцами кабачок, солим.

К обжаренному луку выливаем соевый соус, перемешиваем. Добавляем лук к картофелю и яйцам, смешиваем компоненты.

Заворачиваем форму для запекания в фольгу.

Выкладываем на дно формы ½ часть полуколец кабачка. Кладем на кабачковый слой картофельную смесь.

Накрываем картофельную массу кабачковыми полукольцами. Верхушку поливаем оставшимся соусом из-под картофеля.

Запекать блюдо нужно в духовке при 180 градусах 40 минут. Измельчаем на терке голландский сыр, создаем на запеканке сырную шапочку. Отправляем запеканку повторно в духовку на 5 минут.

Шинкуем мелко петрушку, посыпаем верхушку запеканки.

Это овощное блюдо бюджетное, при этом вкусное и сытное. Данный рецепт поможет быстро избавиться от кабачков.