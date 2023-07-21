Беру кабачок и картошку. Невероятно вкусный ужин: вкусно и сытно

Рецепты запеканок были знакомы человечеству довольно давно. В каждой стране есть собственные традиционные способы приготовления запеченных овощей и мяса.
Например, в странах Европы запеканкой является лазанья. В нашем государстве статус запеченного блюда присваивается лапшеннику.
Помимо данных яств, запеканкой называют и другие, более локальные блюда.
Актуальность запеканки обусловлена простотой приготовления и экономичностью продуктов. Расскажем, как приготовить запеканку из кабачков и картофеля.
Ингредиенты для овощной запеканки:
- картофель — 500 г;
- соль — ½ ч. л.;
- адыгейская соль — ч. л.;
- яйца — 4 шт.;
- пармезан — 50 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- кабачки — 2 шт.;
- соевый соус — ст. л.;
- голландский сыр — 100 г;
- петрушка — пучок.
Приготовление овощной запеканки:
Очищенный картофель нарезаем на небольшие брусочки, промываем в воде. В сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем картофельные брусочки до готовности, солим.
Яйца разбиваем в отдельную миску, добавляем адыгейскую соль, взбиваем. Измельчаем на маленьких резцах терки пармезан, смешиваем с яичной массой.
Добавляем обжаренный картофель в яичную смесь. Оставляем массу с картофелем и яйцами под крышкой на 10 минут.
Нарезаем полукольцами лук, обжариваем в сковороде на небольшом количестве оливкового масла. Нарезаем полукольцами кабачок, солим.
К обжаренному луку выливаем соевый соус, перемешиваем. Добавляем лук к картофелю и яйцам, смешиваем компоненты.
Заворачиваем форму для запекания в фольгу.
Выкладываем на дно формы ½ часть полуколец кабачка. Кладем на кабачковый слой картофельную смесь.
Накрываем картофельную массу кабачковыми полукольцами. Верхушку поливаем оставшимся соусом из-под картофеля.
Запекать блюдо нужно в духовке при 180 градусах 40 минут. Измельчаем на терке голландский сыр, создаем на запеканке сырную шапочку. Отправляем запеканку повторно в духовку на 5 минут.
Шинкуем мелко петрушку, посыпаем верхушку запеканки.
Это овощное блюдо бюджетное, при этом вкусное и сытное. Данный рецепт поможет быстро избавиться от кабачков.