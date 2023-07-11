Беру капусту, 1 морковь и 1 яблоко. Гениальный салат из простых продуктов: рецепт за 5 минут

Популярность культуры правильного питания набирает обороты. Это отличное движение, которое помогает многим людям по всему миру. Дело в том, что начать кушать здоровую пищу в одиночку трудно. Сейчас у людей есть большое комьюнити, которое поддержит и поможет.

При этом, стоит учиться разделять правильное питание и неправильное. Есть много нюансов, которые надо учиться различать в культуре здоровой пищи.

Например, еда из капусты является правильной, так как в составе овоща много витаминов и клетчатки. Мы хотим посоветовать рецепт вкусного полезного капустного салата.

Ингредиенты для капустного салата:

Капуста пекинская — 150 г;

Лук зелёный — пара перьев;

Морковь — 1 шт.;

Яблоко — 1 шт.;

Ингредиенты для заправки:

Сметана — 4 ст.л.;

Сок лимона — 2 ст.л.;

Соль — 1/3 ч.л.;

Горчица в зернах — 1 ст.л.

Приготовление капустного салата:

Мелко шинкуем листья капусты, измельчаем на крупной терке очищенную морковь и яблоко. Соединяем овощи и фрукты в салатнике.

Нарезаем мелко зеленый лук, добавляем в салат. Для заправки соединяем сметану с лимонным соком и горчицей, солим и тщательно перемешиваем.

Заправляем данным соусом салат, смешиваем воедино компоненты.

Вместо сметаны для заправки можно использовать греческий йогурт. Получается полезный салат, который готовится как из пекинской, так и из белокочанной капусты.