Беру капусту, 1 морковь и 1 яблоко. Гениальный салат из простых продуктов: рецепт за 5 минут

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Популярность культуры правильного питания набирает обороты. Это отличное движение, которое помогает многим людям по всему миру. Дело в том, что начать кушать здоровую пищу в одиночку трудно. Сейчас у людей есть большое комьюнити, которое поддержит и поможет.

При этом, стоит учиться разделять правильное питание и неправильное. Есть много нюансов, которые надо учиться различать в культуре здоровой пищи.

Например, еда из капусты является правильной, так как в составе овоща много витаминов и клетчатки. Мы хотим посоветовать рецепт вкусного полезного капустного салата.

Ингредиенты для капустного салата:

  • Капуста пекинская — 150 г;
  • Лук зелёный — пара перьев;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Яблоко — 1 шт.;

Ингредиенты для заправки:

  • Сметана — 4 ст.л.;
  • Сок лимона — 2 ст.л.;
  • Соль — 1/3 ч.л.;
  • Горчица в зернах — 1 ст.л.

Приготовление капустного салата:

Мелко шинкуем листья капусты, измельчаем на крупной терке очищенную морковь и яблоко. Соединяем овощи и фрукты в салатнике.

Нарезаем мелко зеленый лук, добавляем в салат. Для заправки соединяем сметану с лимонным соком и горчицей, солим и тщательно перемешиваем.

Заправляем данным соусом салат, смешиваем воедино компоненты.

Беру капусту, 1 морковь и 1 яблоко. Гениальный салат из простых продуктов: рецепт за 5 минут

Беру капусту, 1 морковь и 1 яблоко. Гениальный салат из простых продуктов: рецепт за 5 минут

Вместо сметаны для заправки можно использовать греческий йогурт. Получается полезный салат, который готовится как из пекинской, так и из белокочанной капусты.  

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