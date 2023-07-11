Беру капусту, 1 морковь и 1 яблоко. Гениальный салат из простых продуктов: рецепт за 5 минут

Популярность культуры правильного питания набирает обороты. Это отличное движение, которое помогает многим людям по всему миру. Дело в том, что начать кушать здоровую пищу в одиночку трудно. Сейчас у людей есть большое комьюнити, которое поддержит и поможет.
При этом, стоит учиться разделять правильное питание и неправильное. Есть много нюансов, которые надо учиться различать в культуре здоровой пищи.
Например, еда из капусты является правильной, так как в составе овоща много витаминов и клетчатки. Мы хотим посоветовать рецепт вкусного полезного капустного салата.
Ингредиенты для капустного салата:
- Капуста пекинская — 150 г;
- Лук зелёный — пара перьев;
- Морковь — 1 шт.;
- Яблоко — 1 шт.;
Ингредиенты для заправки:
- Сметана — 4 ст.л.;
- Сок лимона — 2 ст.л.;
- Соль — 1/3 ч.л.;
- Горчица в зернах — 1 ст.л.
Приготовление капустного салата:
Мелко шинкуем листья капусты, измельчаем на крупной терке очищенную морковь и яблоко. Соединяем овощи и фрукты в салатнике.
Нарезаем мелко зеленый лук, добавляем в салат. Для заправки соединяем сметану с лимонным соком и горчицей, солим и тщательно перемешиваем.
Заправляем данным соусом салат, смешиваем воедино компоненты.
Вместо сметаны для заправки можно использовать греческий йогурт. Получается полезный салат, который готовится как из пекинской, так и из белокочанной капусты.