Беру капусту и 1 кабачок. Вкуснее котлет в жизни не ела: бедный еврей поделился рецептом

Котлеты сейчас стали настолько обыденным блюдом, что мы их буквально не замечаем на обеденном столе. Многие потребляют котлеты регулярно. Например, в различных бургерах.

Также люди машинально заказывают в кафе и ресторанах блюда с котлетами, а также автоматически берут их в столовых.

Котлеты вырабатывают в мозге дофамин, как сладости или свежие фрукты влияют на настроение. По этой причине стоит готовить котлеты чаще. Расскажем, как сделать вкусные котлеты самостоятельно.

Ингредиенты для котлет:

фарш — кг;

кабачок — шт.;

капуста — ¼ вилка;

лук репчатый — шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

вода — 100 мл.

Приготовление котлет:

Нарезаем кабачок на небольшие дольки, крупно шинкуем капусту. Выкладываем кабачковые дольки и капусту в блендер, перемалываем.

Полученную овощную массу перекладываем в сито, оставляем сок стекать на 10 минут. В это время измельчаем лук на маленьких резцах терки. Кладем лук к фаршу, разбиваем туда же яйца, солим смесь.

Массу из кабачка и капусты добавляем в фарш, тщательно перемешиваем компоненты. Высыпаем муку в массу, смешиваем и формируем небольшие котлеты.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. После того как котлеты запечатаются, надо выложить в сковороду кусочек сливочного масла.

Перекладываем в сковороду с растопленным сливочным маслом все котлеты, выливаем к ним воду. Накрываем котлеты крышкой и тушим на слабом огне 10 минут.

К фаршу в процессе замеса ингредиентов рекомендуется добавить черный молотый перец.

В качестве гарнира отлично подходит молодой картофель.