Беру капусту и 1 кабачок. Вкуснее котлет в жизни не ела: бедный еврей поделился рецептом

Котлеты сейчас стали настолько обыденным блюдом, что мы их буквально не замечаем на обеденном столе. Многие потребляют котлеты регулярно. Например, в различных бургерах.
Также люди машинально заказывают в кафе и ресторанах блюда с котлетами, а также автоматически берут их в столовых.
Котлеты вырабатывают в мозге дофамин, как сладости или свежие фрукты влияют на настроение. По этой причине стоит готовить котлеты чаще. Расскажем, как сделать вкусные котлеты самостоятельно.
Ингредиенты для котлет:
- фарш — кг;
- кабачок — шт.;
- капуста — ¼ вилка;
- лук репчатый — шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- вода — 100 мл.
Приготовление котлет:
Нарезаем кабачок на небольшие дольки, крупно шинкуем капусту. Выкладываем кабачковые дольки и капусту в блендер, перемалываем.
Полученную овощную массу перекладываем в сито, оставляем сок стекать на 10 минут. В это время измельчаем лук на маленьких резцах терки. Кладем лук к фаршу, разбиваем туда же яйца, солим смесь.
Массу из кабачка и капусты добавляем в фарш, тщательно перемешиваем компоненты. Высыпаем муку в массу, смешиваем и формируем небольшие котлеты.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. После того как котлеты запечатаются, надо выложить в сковороду кусочек сливочного масла.
Перекладываем в сковороду с растопленным сливочным маслом все котлеты, выливаем к ним воду. Накрываем котлеты крышкой и тушим на слабом огне 10 минут.
К фаршу в процессе замеса ингредиентов рекомендуется добавить черный молотый перец.
В качестве гарнира отлично подходит молодой картофель.