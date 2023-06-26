Беру картофель, 2 яйца и немного молока — будет сыта вся семья. Аппетитные трубочки с начинкой

О трубочках с вареным сгущенным молоком знает много людей. Этот десерт был актуален в Советском Союзе. Данные трубочки готовили в парках, столовых и на курортах. Однако, мало кто знает, что эти трубочки бывают не только со сгущенным молоком.
Оказывается, в вафельную трубочку получится положить много разнообразной начинки. Не обязательно, чтобы наполнение трубочки было сладким. Можно сделать трубочки с мясом, ванильным кремом и прочими начинками.
Мы расскажем, как сделать сырные трубочки вместо сахарных.
Ингредиенты теста для сырных трубочек:
- яйцо — 2 шт.;
- соль — ч.л.;
- сушеный чеснок — 1/2 ч.л.;
- паприка — 1/2 ч.л.;
- мука — 150 г;
- картофель — 2 шт.;
- зелёный лук — пучок;
- Молоко 350 мл.
Ингредиенты для начинки:
- отварные яйца — 4 шт.;
- жареный лук — шт.;
- сыр — 100 г;
- соль — щепотка.
Приготовление сырных трубочек:
Для приготовления теста в миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сушеный чеснок и паприку, взбиваем. Постепенно в яичную смесь выливаем молоко, продолжаем перемешивать.
Просеиваем в яичную массу муку, замешиваем тесто. Очищенный картофель натираем на мелкой терке, отжимаем лишнюю жидкость и выкладываем в тесто.
Шинкуем мелко зеленый лук, высыпаем в тесто. Сковороду смазываем растительным маслом, разогреваем. Выкладываем на дно сковороды тонкий слой теста, обжариваем под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.
Должно получиться 5-6 пластов.
Для приготовления начинки надо нарезать маленьким кубиком лук, обжарить его на сковороде до золотистого цвета. Измельчаем на терке сыр, выкладываем в тару к очищенным отварным яйцом вместе с обжаренным луком.
Толкушкой разминаем отварные яйца с остальными компонентами начинки, перемешиваем и солим. Кладем на каждый пласт начинку, сворачиваем в трубочку.
Можно разрезать пополам каждую трубочку, так закуски станет больше. Эти сырные трубочки смогут заменить привычную закуску на праздничном столе.