Беру картофель, 2 яйца и немного молока — будет сыта вся семья. Аппетитные трубочки с начинкой

О трубочках с вареным сгущенным молоком знает много людей. Этот десерт был актуален в Советском Союзе. Данные трубочки готовили в парках, столовых и на курортах. Однако, мало кто знает, что эти трубочки бывают не только со сгущенным молоком.

Оказывается, в вафельную трубочку получится положить много разнообразной начинки. Не обязательно, чтобы наполнение трубочки было сладким. Можно сделать трубочки с мясом, ванильным кремом и прочими начинками.

Мы расскажем, как сделать сырные трубочки вместо сахарных.

Ингредиенты теста для сырных трубочек:

яйцо — 2 шт.;

соль — ч.л.;

сушеный чеснок — 1/2 ч.л.;

паприка — 1/2 ч.л.;

мука — 150 г;

картофель — 2 шт.;

зелёный лук — пучок;

Молоко 350 мл.

Ингредиенты для начинки:

отварные яйца — 4 шт.;

жареный лук — шт.;

сыр — 100 г;

соль — щепотка.

Приготовление сырных трубочек:

Для приготовления теста в миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сушеный чеснок и паприку, взбиваем. Постепенно в яичную смесь выливаем молоко, продолжаем перемешивать.

Просеиваем в яичную массу муку, замешиваем тесто. Очищенный картофель натираем на мелкой терке, отжимаем лишнюю жидкость и выкладываем в тесто.

Шинкуем мелко зеленый лук, высыпаем в тесто. Сковороду смазываем растительным маслом, разогреваем. Выкладываем на дно сковороды тонкий слой теста, обжариваем под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

Должно получиться 5-6 пластов.

Для приготовления начинки надо нарезать маленьким кубиком лук, обжарить его на сковороде до золотистого цвета. Измельчаем на терке сыр, выкладываем в тару к очищенным отварным яйцом вместе с обжаренным луком.

Толкушкой разминаем отварные яйца с остальными компонентами начинки, перемешиваем и солим. Кладем на каждый пласт начинку, сворачиваем в трубочку.

Можно разрезать пополам каждую трубочку, так закуски станет больше. Эти сырные трубочки смогут заменить привычную закуску на праздничном столе.