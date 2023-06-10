Беру картофель и немного фарша. Простой рецепт, но родные обожают: сочная и сытная запеканка

Впервые в 1886 году появилась запеканка как отдельный вид блюда. Одна хозяйка решила приготовить блюдо из остатков еды, собранных с обеденного стола. Женщина смешала остатки еды в одной миске, залила взбитыми яйцами и выпекла в духовке.

С тех пор это блюдо стало привычным на столе большинства людей в разных странах. Мы расскажем, какую запеканку можно приготовить за небольшой промежуток времени.

Ингредиенты для теста:

Картофель – 700 г;

Соль – 1ч. л.;

Яйцо – 1 штука;

Сливочное масло – 30–50г;

Молоко – по вкусу.

Ингредиенты для фарша:

Луковица – 1 штука;

Фарш – 500 г;

Соль – ½ ч. л.;

Черный перец – по вкусу

Сладкая паприка – ½ ч. л.;

Сушеный чеснок – ½ ч. л.;

Мука – 1 ст. л.;

Молоко – 300 мл;

Сыр – 100 г.

Приготовление запеканки:

Лук мелко нарезаем и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. В сковороду также помещаем фарш, добавив в него паприку, соль и сушеный чеснок.

Через несколько минут вливаем на сковороду молоко, всыпаем муку, помешиваем. Готовим до загустения и сразу снимаем с огня.

В отваренный картофель добавляем сливочное масло, превращаем картошку в пюре. Вливаем в пюре немного молока, разбиваем яйцо, тщательно перемешиваем.

Форму смазываем сливочным маслом. Пюре равномерно распределяем по дну формы. Сверху на пюре выкладываем фарш, распределяем ровным слоем. Сыр натираем на крупной терке и посыпаем верхушку запеканки.

Ставим форму в разогретую духовку выпекаться на 20-30 минут при 200 градусах.

Данное блюдо можно подавать сразу после выпекания. В качестве отличного дополнения к нему подойдет сливочный соус.