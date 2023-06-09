Беру кефир и 1 яйцо. Бабушка подсказала вкусный рецепт: пирожки с картошкой за 15 минут

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Пирожки – это блюдо, которое любят готовить большинство бабушек.

В тесто для пирожков добавляют любую начинку: и сладкую, и соленую, мясную, овощную. Тесто в пирогах — это универсальный кулинарный инструмент. Оно имеет огромное количество вариантов приготовления. Среди такого разнообразия бывает сложно определить, что именно приготовить.

Мы расскажем об одном из способов приготовления пирожков с картошкой.

Ингредиенты для теста:

  • Кефир – 250 мл;
  • Соль – 1 ч. л.;
  • Сахар – 1 ст. л.;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Мука – 400 г;
  • Растительное масло – 30 мл;
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

  • Картофель отварной – 400 г;
  • Лук обжаренные – 1 шт.;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Укроп – 40 г.

Приготовление картофельных пирогов:

Смешиваем при помощи венчика в миске кефир, яйцо, соль и сахар. Всыпаем в смесь кефира муку и разрыхлитель. Вымешиваем тесто и оставляем отдыхать на 15 минут.

Сваренную картошку разминаем до состояния пюре, после чего добавляем к ней заранее обжаренный лук с укропом, солью и черным молотым перцем. Все компоненты смешаем до однородности.

Беру кефир и 1 яйцо. Бабушка подсказала вкусный рецепт: пирожки с картошкой за 15 минут

Отдохнувшее тесто делим на 14 частей и формируем из них шарики. Раскатываем шарики в толстые лепешки, добавляем начинку и защипываем края теста.

Беру кефир и 1 яйцо. Бабушка подсказала вкусный рецепт: пирожки с картошкой за 15 минут

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем пирожки. Обжариваем пироги с каждой стороны до золотистой корочки.

Беру кефир и 1 яйцо. Бабушка подсказала вкусный рецепт: пирожки с картошкой за 15 минут

Беру кефир и 1 яйцо. Бабушка подсказала вкусный рецепт: пирожки с картошкой за 15 минут

Такие пирожки готовятся очень быстро, при этом их достаточно сложно испортить. Отлично подойдут в качестве плотного обеда или ужина.

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