Беру кефир и 1 яйцо. Бабушка подсказала вкусный рецепт: пирожки с картошкой за 15 минут

Пирожки – это блюдо, которое любят готовить большинство бабушек.

В тесто для пирожков добавляют любую начинку: и сладкую, и соленую, мясную, овощную. Тесто в пирогах — это универсальный кулинарный инструмент. Оно имеет огромное количество вариантов приготовления. Среди такого разнообразия бывает сложно определить, что именно приготовить.

Мы расскажем об одном из способов приготовления пирожков с картошкой.

Ингредиенты для теста:

Кефир – 250 мл;

Соль – 1 ч. л.;

Сахар – 1 ст. л.;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 400 г;

Растительное масло – 30 мл;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

Картофель отварной – 400 г;

Лук обжаренные – 1 шт.;

Соль, перец – по вкусу;

Укроп – 40 г.

Приготовление картофельных пирогов:

Смешиваем при помощи венчика в миске кефир, яйцо, соль и сахар. Всыпаем в смесь кефира муку и разрыхлитель. Вымешиваем тесто и оставляем отдыхать на 15 минут.

Сваренную картошку разминаем до состояния пюре, после чего добавляем к ней заранее обжаренный лук с укропом, солью и черным молотым перцем. Все компоненты смешаем до однородности.

Отдохнувшее тесто делим на 14 частей и формируем из них шарики. Раскатываем шарики в толстые лепешки, добавляем начинку и защипываем края теста.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем пирожки. Обжариваем пироги с каждой стороны до золотистой корочки.

Такие пирожки готовятся очень быстро, при этом их достаточно сложно испортить. Отлично подойдут в качестве плотного обеда или ужина.