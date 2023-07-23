Беру кефир и 1 яйцо. Сочные пирожки с начинкой из лука и яйца: без духовке и возни

По
Admin
-
0
60

На приготовление пирогов уходит много времени, особенно если готовить их в духовке, с соблюдением всех канонов готовки. По этой причине, многие покупают пироги на вокзале и в магазинах.

Покупные пироги менее вкусные, чем домашние. Однако, магазинные пироги не надо готовить самостоятельно. При этом, не все знают о способах приготовления быстрых пирогов.

Сейчас можно не разогревать духовку и не замешивать долго тесто. Достаточно знать несколько хитростей для приготовления легких пирожков с луком и яйцом.

Ингредиенты для пирогов с луком и яйцом:

  • Кефир — 250 мл;
  • Соль — ч.л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Мука — 350 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • Отварной рис — 90 г;
  • Отварное яйца — 3 шт.;
  • Укроп — пучок;
  • Петрушка — пучок;
  • Зеленый лук — пучок;
  • Сыр — 70 г;
  • Соль — ½ ч. л.

Приготовление пирогов с луком и яйцом:

В миску выливаем кефир, добавляем соль и яйцо, взбиваем венчиком компоненты. Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем тесто.

Эластичное и мягкое тесто оставляем под целлофаном на 15 минут. В это время мелко шинкуем петрушку, укроп и зеленый лук, нарезаем маленьким кубиком отварные яйца.

Выкладываем яйца и зелень в миску с рисом. Измельчаем в рис на мелкой терке сыр, солим и тщательно смешиваем ингредиенты в начинке.

Тесто делим на две равные части, каждую раскатываем в большие тонкие квадратные пласты. Разграничиваем один из пластов на небольшие участки 5х5 см. В каждый участок выкладываем по столовой ложке начинки.

Беру кефир и 1 яйцо. Сочные пирожки с начинкой из лука и яйца: без духовке и возни

Накрываем начинку вторым пластом теста, разграничиваем все участки, прижимаем верхний пласт теста к нижнему.

Беру кефир и 1 яйцо. Сочные пирожки с начинкой из лука и яйца: без духовке и возни

Разделяем границы каждого пирожка большим стаканом, получаются круглые пирожки.

В сковороде разогреваем 100 мл растительного масла, опускаем в масло пирожки. Готовим пирожки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Беру кефир и 1 яйцо. Сочные пирожки с начинкой из лука и яйца: без духовке и возни

Получаются сочные пирожки с начинкой из лука и яйца.

Беру кефир и 1 яйцо. Сочные пирожки с начинкой из лука и яйца: без духовке и возни

Тесто этих пирогов очень тонкое, внутри много начинки.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА