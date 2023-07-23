Беру кефир и 1 яйцо. Сочные пирожки с начинкой из лука и яйца: без духовке и возни

На приготовление пирогов уходит много времени, особенно если готовить их в духовке, с соблюдением всех канонов готовки. По этой причине, многие покупают пироги на вокзале и в магазинах.

Покупные пироги менее вкусные, чем домашние. Однако, магазинные пироги не надо готовить самостоятельно. При этом, не все знают о способах приготовления быстрых пирогов.

Сейчас можно не разогревать духовку и не замешивать долго тесто. Достаточно знать несколько хитростей для приготовления легких пирожков с луком и яйцом.

Ингредиенты для пирогов с луком и яйцом:

Кефир — 250 мл;

Соль — ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 350 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Отварной рис — 90 г;

Отварное яйца — 3 шт.;

Укроп — пучок;

Петрушка — пучок;

Зеленый лук — пучок;

Сыр — 70 г;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление пирогов с луком и яйцом:

В миску выливаем кефир, добавляем соль и яйцо, взбиваем венчиком компоненты. Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем тесто.

Эластичное и мягкое тесто оставляем под целлофаном на 15 минут. В это время мелко шинкуем петрушку, укроп и зеленый лук, нарезаем маленьким кубиком отварные яйца.

Выкладываем яйца и зелень в миску с рисом. Измельчаем в рис на мелкой терке сыр, солим и тщательно смешиваем ингредиенты в начинке.

Тесто делим на две равные части, каждую раскатываем в большие тонкие квадратные пласты. Разграничиваем один из пластов на небольшие участки 5х5 см. В каждый участок выкладываем по столовой ложке начинки.

Накрываем начинку вторым пластом теста, разграничиваем все участки, прижимаем верхний пласт теста к нижнему.

Разделяем границы каждого пирожка большим стаканом, получаются круглые пирожки.

В сковороде разогреваем 100 мл растительного масла, опускаем в масло пирожки. Готовим пирожки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются сочные пирожки с начинкой из лука и яйца.

Тесто этих пирогов очень тонкое, внутри много начинки.