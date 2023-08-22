Беру куриное филе и немного масла. Вся семья просила добавку: вкусные и нежные сливочные котлеты

Котлета — это французское слово, которое изначально означало ребрышки. Дело в том, что котлеты ранее создавались из целого куска мяса с косточкой. За данную косточку мяса снимали с кости при помощи столовых приборов. Это было довольно популярное самобытное блюдо, пока оно не попало в нашу страну.

Далее котлеты стали модернизировать. Современные котлеты нельзя назвать мясом на кости. Это рубленый фарш, который смешан с множеством специй.

Стоит рассказать про рецепт сливочных куриных котлет.

Ингредиенты для сливочных куриных котлет:

Куриная грудка — 2 шт.;

Лук репчатый — шт.;

Сливочное масло — 80 г;

Сыр — 100 г;

Соль — ½ ч. л.;

Панировочные сухари — 4 ч. л.

Приготовление сливочных куриных котлет:

Нарезаем крупными кусочками куриное филе, размягченное сливочное масло и репчатый лук. Выкладываем в блендер лук, филе и сливочное масло.

Измельчаем на крупных зубчика чеснока сыр, смешиваем с измельченным фаршем в блендере. К смеси сыра и фарша высыпаем панировочные сухари, солим и перемешиваем до однородности.

Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем на дно сформированные котлеты. Обжариваем котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

В фарш можно добавить паприку и черный молотый перец по вкусу. Подавать котлеты можно с картофельным пюре.