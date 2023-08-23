Беру немного кефира и 1 яйцо. Сытные пирожки для мужа: съедает по 10 штук и не поправляется

Картофельные пироги стали одним из самых доступных блюд на территории нашей страны. Хоть многие и признаются, что любят пироги с мясом, не всегда на эту начинку хватает денег. Поэтому бюджетным и сытным яством остаются пирожки с картошкой.

Причем пироги с картофельной начинкой всегда были бюджетным вариантом. В XIX веке эту выпечку готовили в крестьянских семьях, а в XX веке делали жены рабочих в трудные времена.

Сейчас пироги с картофелем — это классика, от которой нельзя отказаться. Расскажем, как приготовить вкусные пироги с картошкой.

Ингредиенты теста для пирогов с картофелем:

Кефир — 400 г;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Растительное масло — 20 мл;

Мука — 600 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты начинки для пирогов:

Картофель — 600 г;

Сливочное масло — 30 г;

Мясной фарш — 300 г;

Лук репчатый — 2 шт.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление пирогов с картофелем:

В тару с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в кефир растительное масло, снова смешиваем.

Соединяем муку с разрыхлителем, частями просеиваем в кефир, замешиваем эластичное мягкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут.

Для приготовления начинки отвариваем картофель до готовности, очищаем и превращаем в пюре. К пюре выкладываем сливочное масло, солим и перемешиваем.

В мясорубке перемалываем репчатый лук, выкладываем к фаршу вместе с солью, смешиваем компоненты. Формируем из фарша маленькие шарики. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем шарики из мяса со всех сторон.

Из картофельного пюре лепим шарики побольше, чем мясные. Выкладываем мясные шарики в картофельные, запечатываем фарш внутри пюре.

Из теста делаем 14 одинаковых колобков, которые раскатываем в круглые не особо тонкие лепешки. В лепешки выкладываем по шарику из пюре и фарша, запечатываем их внутри теста будто в мешочке.

Требуется слегка сплюснуть пирожки. В сковороде снова разогреваем растительное масло, выкладываем в него пирожки.

Обжариваем пироги в масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Можно сделать пироги без фарша, если дома его нет. Тогда пироги получатся классическими картофельными, менее сытными.