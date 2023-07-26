Беру немного творога и несколько яблок. Мы подсели на эту вкусняшку: пирог «Яблочный сюрприз»

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Выпечка из фруктов всегда ценилась, так как считалась самым распространенным десертом. Сейчас человек имеет большой выбор различных пирожных, тортов и прочих десертов. В древности основным десертом для людей были пироги с фруктами. Часто для подобных пирогов не использовали сахара.

Однако, многие делали пироги с творогом. Это позволяло тесту быть более мягким и пышным. Стоит узнать о том, как можно приготовить вкусные фруктовые пироги дома.

Ингредиенты для фруктовых пирогов:

  • сливочное масло — 250 мл;
  • сахар — 140 г;
  • мука — 530 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • корица — ст. л.;
  • яблоки — 6 шт.;
  • творог — 200 г;
  • ванильный сахар — ч. л.;
  • апельсин — шт.;
  • курага — 55 г;
  • финики — 40 г;
  • грецкие орехи — 10 г;
  • яйца — шт.;
  • кунжут — 2 ч. л.

Приготовление фруктовых пирогов:

Смешиваем сахар с размягченным сливочным маслом, взбиваем до образования белой устойчивой массы. Протираем через сито творог, добавляем в сливочный крем.

Просеиваем в творожную смесь муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, замешиваем тесто лопаткой. Вымешиваем тесто руками, оставляем в целлофане в холодильнике на полчаса.

Избавляем яблоки от семенных коробочек, делим на две части каждый плод.

Беру немного творога и несколько яблок. Мы подсели на эту вкусняшку: пирог «Яблочный сюрприз»

Избавляем яблоки от кожуры, выкладываем внутрь плодов грецкие орехи, финики, курагу и кусочки апельсина.

Беру немного творога и несколько яблок. Мы подсели на эту вкусняшку: пирог «Яблочный сюрприз»

½ часть теста раскатываем в пласт, равный противню. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность пласт теста.

Беру немного творога и несколько яблок. Мы подсели на эту вкусняшку: пирог «Яблочный сюрприз»

Кладем на пласт яблоки, посыпаем корицей и сахарным песком.

Беру немного творога и несколько яблок. Мы подсели на эту вкусняшку: пирог «Яблочный сюрприз»

Раскатываем аналогичный пласт теста из остатков, накрываем им яблоки. Края пластов соединяем. Взбиваем яйцо в отдельной миске, смазываем верхушку пирога. Посыпаем пирог кунжутными семечками.

Беру немного творога и несколько яблок. Мы подсели на эту вкусняшку: пирог «Яблочный сюрприз»

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке час.

Беру немного творога и несколько яблок. Мы подсели на эту вкусняшку: пирог «Яблочный сюрприз»

Получается отменный пирог из яблок с множеством интересных вкусов. Пирог можно разрезать на отдельные пирожки, в каждом из которых яблоко.

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