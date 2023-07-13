Беру огурцы, картошку и 2 яйца. Потрясающий салат за 5 минут: всего 4 ингредиента

Важно уметь готовить не только масштабные блюда из множества дорогих ингредиентов с красивой подачей. Нужно также учиться делать простые и бюджетные блюда, которые будут актуальны всегда для вашей семьи. Дело в том, что экономичные кушанья составляют примерно 70% рациона человека. Даже миллионеры, как показала статистика опросов, предпочитают соленые огурцы фуагра.

Простая пища привлекает своей простотой, в этом и заключается секрет ее вкуса. Поэтому учитесь делать экономичные быстрые блюда.

Расскажем рецепт салата Экономный на каждый день.

Ингредиенты для салата Экономный:

Огурцы — 2 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Картофель — 2 шт.;

Лук зеленый — пол пучка;

Укроп — несколько веточек;

Ингредиенты для домашнего майонеза:

Молоко — 50 мл;

Масло растительное не рафинированное — 100 мл;

Соль — 1/4 ч.л.;

Сахар — 1/2 ч.л.;

Горчица острая — 1/2 ч.л.;

Уксус яблочный натуральный — 1 ст.л.;

Чёрный молотый перец — щепотка.

Приготовление салата Экономный:

Отвариваем до готовности картофель, вкрутую варим яйца. Остужаем яйца и картофель, очищаем и нарезаем маленьким кубиком.

Аналогично картошке и яйцам режем огурцы, шинкуем мелко зеленый лук и укроп.

В глубокой чаше соединяем молоко с растительным маслом для приготовления майонеза. Добавляем в молоко и масло соль, сахар, горчицу, черный молотый перец.

Погружным блендером взбиваем компоненты 15 секунд. Далее выливаем в майонез яблочный уксус, взбиваем дополнительно 5 секунд.

В салатнике соединяем картофель, яйца, зеленый лук, укроп и огурцы. Заправляем ингредиенты майонезом и тщательно перемешиваем.

Для пикантности в майонез можно добавить чеснок и другие ингредиенты по вкусу.

Получается бюджетный, но вкусный салат.