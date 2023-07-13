Беру огурцы, картошку и 2 яйца. Потрясающий салат за 5 минут: всего 4 ингредиента

Важно уметь готовить не только масштабные блюда из множества дорогих ингредиентов с красивой подачей. Нужно также учиться делать простые и бюджетные блюда, которые будут актуальны всегда для вашей семьи. Дело в том, что экономичные кушанья составляют примерно 70% рациона человека. Даже миллионеры, как показала статистика опросов, предпочитают соленые огурцы фуагра.
Простая пища привлекает своей простотой, в этом и заключается секрет ее вкуса. Поэтому учитесь делать экономичные быстрые блюда.
Расскажем рецепт салата Экономный на каждый день.
Ингредиенты для салата Экономный:
- Огурцы — 2 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Картофель — 2 шт.;
- Лук зеленый — пол пучка;
- Укроп — несколько веточек;
Ингредиенты для домашнего майонеза:
- Молоко — 50 мл;
- Масло растительное не рафинированное — 100 мл;
- Соль — 1/4 ч.л.;
- Сахар — 1/2 ч.л.;
- Горчица острая — 1/2 ч.л.;
- Уксус яблочный натуральный — 1 ст.л.;
- Чёрный молотый перец — щепотка.
Приготовление салата Экономный:
Отвариваем до готовности картофель, вкрутую варим яйца. Остужаем яйца и картофель, очищаем и нарезаем маленьким кубиком.
Аналогично картошке и яйцам режем огурцы, шинкуем мелко зеленый лук и укроп.
В глубокой чаше соединяем молоко с растительным маслом для приготовления майонеза. Добавляем в молоко и масло соль, сахар, горчицу, черный молотый перец.
Погружным блендером взбиваем компоненты 15 секунд. Далее выливаем в майонез яблочный уксус, взбиваем дополнительно 5 секунд.
В салатнике соединяем картофель, яйца, зеленый лук, укроп и огурцы. Заправляем ингредиенты майонезом и тщательно перемешиваем.
Для пикантности в майонез можно добавить чеснок и другие ингредиенты по вкусу.
Получается бюджетный, но вкусный салат.