Беру селёдку и лаваш. Рецепт невероятно вкусного рулета за копейки: на праздничном столе улетает первый

Лаваш — это незаменимая тонкая лепешка, которая может стать отличной основой для многих рецептов. Например, нельзя представить приготовление ролла Цезарь или шаурмы без лаваша. Помимо этих известных блюд, есть немало национальных армянских и грузинских яств в лаваше.

Помимо того, что с лавашом сочетается много ингредиентов, лепешку можно употреблять отдельно. Это изделие самодостаточное, при этом универсальное.

Дадим рецепт приготовления очередной вкусной закуски из лаваша.

Ингредиенты для сельди в лаваше:

филе сельди — 200 г;

плавленый сыр — 200 г;

зеленый лук — 6 веточек;

яйца отварные — 2 шт.;

лаваш — шт.

Приготовление сельди в лаваше:

Складываем вдвое тонкий лаваш, поверхность смазываем слоем размягченного плавленого сыра. Вынимаем из филе косточки, отбиваем не сильно молотком.

Филе выкладываем вдоль на лаваш. Очищенные отварные яйца натираем на крупных резцах терки, посыпаем поверхность лаваша и филе.

Шинкуем мелко зеленый лук, кладем на лаваш вместе с другими начинками.

Сворачиваем лаваш в рулет, плотно фиксируем пищевой пленкой. Отправляем рулет в холодильник на 8 часов.

Плюсом этого рулета является то, что он готовится из простых ингредиентов. При этом такой рулет не стыдно поставить на праздничный стол как закуску.