Беру солёные огурцы и немного кефира. Простой и вкусный пирог — пальчики оближешь

Многие пекари говорят о том, что настоящий пирог обязательно должен готовиться долго. Будто таким образом человек вкладывает кусочек своей души в блюдо. Эта легенда берет свое начало в древности. Пироги готовили реально долго. Но, это было связано с тем, что у людей не было духового шкафа и множества ингредиентов в свободном доступе.

Пироги пекли из того, что было под рукой. Если выдался яблочный урожая, то пирог будет с фруктами, если много рыбы поймал глава семьи — значит пироги пекут с рыбой.

Сейчас в данном плане есть выбор, какой пирог готовить. Причем необязательно делать его долго.

Ингредиенты для пирога с солеными огурцами:

лук репчатый — шт.;

разрыхлитель — ч. л.;

соленые огурцы — 4 шт.;

мука — 200 г;

яйца отварные — 4 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

кефир — 200 г;

соль — ½ ч. л.;

яйца — 3 шт.

Приготовление пирога с солеными огурцами:

Лук репчатый нарезаем маленьким кубиком, обжариваем в сковороде с добавлением растительного масла. Соленые огурцы измельчаем на крупных резцах терки, перекладываем к мягкому обжаренному луку.

Огурец и лук надо обжаривать в сковороде примерно пару минут. Далее нужно нарезать отварные яйца небольшим кубиком, смешать в миске с луково-огуречной массой.

Для приготовления теста нужно соединить в одной таре майонез, кефир, яйца и соль. В смесь просеиваем муку, венчиком замешиваем тесто.

В форму для выпечки выкладываем ½ часть теста. Распределяем на поверхности теста начинку из огурца и лука. Второй частью теста накрываем начинку, распределяем равномерно по форме.

Выпекать пирог нужно примерно 40 минут при 180 градусах в духовке.

В качестве украшения можно воспользоваться кунжутом. Им надо посыпать верхушку теста перед выпеканием.