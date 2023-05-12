Беру солёные огурцы и немного кефира. Простой и вкусный пирог — пальчики оближешь

Многие пекари говорят о том, что настоящий пирог обязательно должен готовиться долго. Будто таким образом человек вкладывает кусочек своей души в блюдо. Эта легенда берет свое начало в древности. Пироги готовили реально долго. Но, это было связано с тем, что у людей не было духового шкафа и множества ингредиентов в свободном доступе.
Пироги пекли из того, что было под рукой. Если выдался яблочный урожая, то пирог будет с фруктами, если много рыбы поймал глава семьи — значит пироги пекут с рыбой.
Сейчас в данном плане есть выбор, какой пирог готовить. Причем необязательно делать его долго.
Ингредиенты для пирога с солеными огурцами:
- лук репчатый — шт.;
- разрыхлитель — ч. л.;
- соленые огурцы — 4 шт.;
- мука — 200 г;
- яйца отварные — 4 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- кефир — 200 г;
- соль — ½ ч. л.;
- яйца — 3 шт.
Приготовление пирога с солеными огурцами:
Лук репчатый нарезаем маленьким кубиком, обжариваем в сковороде с добавлением растительного масла. Соленые огурцы измельчаем на крупных резцах терки, перекладываем к мягкому обжаренному луку.
Огурец и лук надо обжаривать в сковороде примерно пару минут. Далее нужно нарезать отварные яйца небольшим кубиком, смешать в миске с луково-огуречной массой.
Для приготовления теста нужно соединить в одной таре майонез, кефир, яйца и соль. В смесь просеиваем муку, венчиком замешиваем тесто.
В форму для выпечки выкладываем ½ часть теста. Распределяем на поверхности теста начинку из огурца и лука. Второй частью теста накрываем начинку, распределяем равномерно по форме.
Выпекать пирог нужно примерно 40 минут при 180 градусах в духовке.
В качестве украшения можно воспользоваться кунжутом. Им надо посыпать верхушку теста перед выпеканием.