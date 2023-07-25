Беру стакан кефира и 1яйцо. Вкуснее всяких чебуреков: пышные домашние пирожки

Пироги с картофельной начинкой ценились довольно долгое время. Они были самым доступным видом выпечки для населения нашей страны. Дело в том, что у крестьян не было средств на покупку мяса. Поэтому мясные продукты заменялись овощами — картошкой и капустой.
Овощи добавлялись во все яства, в том числе и в выпечку. После обогащения страны картофельные пирожки не ушли из обихода. Выпечка с картофельной начинкой настолько стала привычной для человека, что убирать ее из меню никто не захотел.
Приготовим пышные картофельные пироги дома.
Ингредиенты теста для картофельных пирогов:
- Кефир — 250 мл;
- Соль — ч.л.;
- Яйцо — шт.;
- Растительное масло — 30 мл;
- Мука — 400 г;
- Разрыхлитель — ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Отварное картофель — 4 шт.;
- Лук репчатый — шт.;
- Соль — ч.л.;
- Чёрный молотый перец — щепотка.
Приготовление картофельных пирогов:
В кефир высыпаем соль, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем венчиком. Просеиваем в кефир муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Выливаем в тесто растительное масло, замешиваем руками колобок.
Накрываем колобок пищевой пленкой, оставляем на 10 минут. В это время превращаем отварной очищенный картофель в пюре.
Нарезаем мелким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Выкладываем жареный лук к пюре, солим и добавляем черный молотый перец, перемешиваем.
Формируем небольшие шарики из картофельной массы.
Тесто делим на 10 частей, каждую раскатываем в круглую лепешку толщиной 2-3 мм. Выкладываем в центр всех лепешек шарики начинки.
Запечатываем пюре в тесте в форме треугольных пирожков.
В сковороду выливаем 100 мл растительного масла, разогреваем.
Выкладываем в масло пирожки, под крышкой на среднем огне жарим до румяной корочки с обеих сторон.
Пироги перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Получаются вкусные пирожки с картофельной начинкой.