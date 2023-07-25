Беру стакан кефира и 1яйцо. Вкуснее всяких чебуреков: пышные домашние пирожки

Пироги с картофельной начинкой ценились довольно долгое время. Они были самым доступным видом выпечки для населения нашей страны. Дело в том, что у крестьян не было средств на покупку мяса. Поэтому мясные продукты заменялись овощами — картошкой и капустой.

Овощи добавлялись во все яства, в том числе и в выпечку. После обогащения страны картофельные пирожки не ушли из обихода. Выпечка с картофельной начинкой настолько стала привычной для человека, что убирать ее из меню никто не захотел.

Приготовим пышные картофельные пироги дома.

Ингредиенты теста для картофельных пирогов:

Кефир — 250 мл;

Соль — ч.л.;

Яйцо — шт.;

Растительное масло — 30 мл;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Отварное картофель — 4 шт.;

Лук репчатый — шт.;

Соль — ч.л.;

Чёрный молотый перец — щепотка.

Приготовление картофельных пирогов:

В кефир высыпаем соль, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем венчиком. Просеиваем в кефир муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Выливаем в тесто растительное масло, замешиваем руками колобок.

Накрываем колобок пищевой пленкой, оставляем на 10 минут. В это время превращаем отварной очищенный картофель в пюре.

Нарезаем мелким кубиком лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Выкладываем жареный лук к пюре, солим и добавляем черный молотый перец, перемешиваем.

Формируем небольшие шарики из картофельной массы.

Тесто делим на 10 частей, каждую раскатываем в круглую лепешку толщиной 2-3 мм. Выкладываем в центр всех лепешек шарики начинки.

Запечатываем пюре в тесте в форме треугольных пирожков.

В сковороду выливаем 100 мл растительного масла, разогреваем.

Выкладываем в масло пирожки, под крышкой на среднем огне жарим до румяной корочки с обеих сторон.

Пироги перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Получаются вкусные пирожки с картофельной начинкой.