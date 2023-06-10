Беру яйцо и 1 стакан кефира. Готовлю так много лет: вместо пирожков на ужин или перекус

Оладьи – мучные изделия из дрожжевого теста, которые нужно готовить на сковороде. Это максимально простое блюдо не может иметь множества вариаций приготовления. Однако, так кажется на первый взгляд.

Даже для приготовления оладий существует огромное разнообразие рецептов. Каждый из способов приготовления включает в себя различные ингредиенты и вариации готовки.

Мы расскажем об одном из самых простых способов приготовления оладий.

Ингредиенты для оладий:

Кефир – 500 мл;

Яйцо – 1 штука;

Соль – 1 ч. л.;

Сахар – 2 ст. л.;

Соды – 1 ч. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Мука – 400 г.

Приготовление оладий:

В отдельной миске смешиваем кефир, соду, соль, сахар и яйцо, все тщательно перемешиваем.

После этого просеиваем в массу муку, вливаем растительное масло. Все компоненты смешиваем до однородности.

Надо сформировать ровные и красивые оладушки, можно при помощи кондитерского мешка. Если кондитерского мешка нет под рукой, то можно использовать привычную ложку.

На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, порционно выкладываем тесто. Обжариваем до золотистой корочки с двух сторон.

Такие классические оладушки можно подавать практически с любыми соусами. Они отлично подойдут к чаю, на завтрак или перекус.