Рецепты Бесценное наследие от бабушки: рецепт старинного зеленого борща По Admin - 13 июля, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Борщ – любимое блюдо украинцев, ведь именно он всегда желателен как на праздничном столе, так и на обыденном. Каждая хозяйка готовит его по своему особому рецепту, его передают по наследству от поколения к поколению. Соберите всю семью за обеденным столом и угостите наваристым зеленым борщом по старинному рецепту наших бабушек. Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Этот рецепт зеленого борща со щавелем станет изюминкой вашего стола. Рецепт зеленого борща Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 5 литров воды; – 700 граммов мяса (ребра, мягкая часть); _ 700 граммов картофеля; – 1 репчатый лук; – 1 морковь; – 6 столовых ложек пшена; – 5 куриных яиц; – 150 граммов сала; – 1 лавровый лист; – 5 штук черного перца горошком; – пучок укропа; – пучок щавеля; – соль. Приготовление: Набираем воду в кастрюлю, кладем мясо, ставим на средний огонь, варим до готовности мяса. Чтобы бульон для борща был прозрачен – собираем пену. Нарезаем кусочками картофель, морковь. Бросаем в кипящий бульон овощи и целую луковицу. Продолжаем варить до готовности овощей. Нарезаем сало кубиками и обжариваем до шкварок. Нарезаем укроп мелко и промываем пшено. В миску складываем пшено, укроп, шкварки. Перетираем все в блендере или руками через сито. Добавляем перетертую затирку к борщу, продолжаем варить 15 минут. Нарезаем щавель, добавляем и провариваем 5 минут. В конце нарезаем отварные яйца кубиком, добавляем к борщу вместе со специями. Выключаем огонь и даем немного настояться. Зеленый борщ можно подавать со сметаной. Приятного аппетита! Понравился рецепт зеленого борща? Попытайтесь также приготовить вареники с вишнями по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:В парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиХруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зимуЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефире