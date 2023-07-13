Бесценное наследие от бабушки: рецепт старинного зеленого борща

Борщ – любимое блюдо украинцев, ведь именно он всегда желателен как на праздничном столе, так и на обыденном. Каждая хозяйка готовит его по своему особому рецепту, его передают по наследству от поколения к поколению.

Соберите всю семью за обеденным столом и угостите наваристым зеленым борщом по старинному рецепту наших бабушек.

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Этот рецепт зеленого борща со щавелем станет изюминкой вашего стола.

Рецепт зеленого борща

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 5 литров воды;

– 700 граммов мяса (ребра, мягкая часть);

_ 700 граммов картофеля;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– 6 столовых ложек пшена;

– 5 куриных яиц;

– 150 граммов сала;

– 1 лавровый лист;

– 5 штук черного перца горошком;

– пучок укропа;

– пучок щавеля;

– соль.

Приготовление:

Набираем воду в кастрюлю, кладем мясо, ставим на средний огонь, варим до готовности мяса. Чтобы бульон для борща был прозрачен – собираем пену.

Нарезаем кусочками картофель, морковь. Бросаем в кипящий бульон овощи и целую луковицу. Продолжаем варить до готовности овощей.

Нарезаем сало кубиками и обжариваем до шкварок. Нарезаем укроп мелко и промываем пшено. В миску складываем пшено, укроп, шкварки. Перетираем все в блендере или руками через сито. Добавляем перетертую затирку к борщу, продолжаем варить 15 минут.

Нарезаем щавель, добавляем и провариваем 5 минут.

В конце нарезаем отварные яйца кубиком, добавляем к борщу вместе со специями. Выключаем огонь и даем немного настояться. Зеленый борщ можно подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

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