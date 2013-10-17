Бесплатная доставка китайской еды на дом в Киеве. Кто соскучился по пицце?

от -

Приготовление пищи в домашних условиях – целый ритуал, занимающий много сил и времени. Когда же необходимых составляющих нет, даже истинные гурманы не откажут себе в удовольствии полакомиться вкусностями, которыми может нас порадовать общепит. Вот почему непосредственно в офис, на импровизированную вечеринку, да и просто на семейный ужин так популярна доставка пиццы. Сегодня также популярна с доставкой на дом китайская кухня киев.

Эту сытную лепешку с ароматными травами и оливками ели еще древние греки, но именно итальянцы завоевали своим фирменным блюдом весь мир. Сегодня мы можем говорить о своеобразии американской пиццы, о классическом рецепте «pizzaioli» (так называют человека, делающего пиццу в Италии), о региональных особенностях блюда в разных странах, о его размерах и форме – и все эти факты станут свидетельством удивительной демократичности столь полюбившейся всем еды, практически безграничной фантазии и отменного вкуса.

Попробуйте назвать другой кулинарный шедевр, который можно есть столовыми приборами, сидя в фешенебельном ресторане, и жевать на ходу, свернув конусом для удобства, разделить по-братски с друзьями или проглотить в одиночку, не отрываясь от монитора. И хотя в пицце не будет сверхпопулярного ингредиента – остренькой колбаски пепперони, привлекательности для меня она не утратит. И пусть в состав каждой третьей лепешки в мире эта разновидность салями входит. Но кто-то предпочитает гавайскую с мясом курицы и ананасами, а кому-то нужны обязательно четыре сорта сыра. В этой свободе выбора и состоит, очевидно, притягательность этого уникального блюда.

С пылу с жару

Заказывая пиццу, вы можете предупредить, что едите ее холодной. Но несвежую или невкусную вам не привезут. Созданная вручную (в лучших итальянских традициях!), перевезенная в специальных термосумках, по вашему желанию она останется горячей, даже если на дорогу уйдет чуть больше часа. Приятного аппетита!

Как правильно выбрать ресторан

Отправляясь на поиски уютного местечка для ужина, большинство надеется не только утолить аппетит, но и удовольствие получить. К несчастью, не все специалисты в области кулинарии становятся специалистами в ресторанном бизнесе… Атмосфера, обслуживание, еда, цены — во многих случаях об этом можно судить еще до того, как вам принесут счёт.

Признаки отличного ресторана

Наименование

Вы будете удивлены, но наименование — значительный показатель. Остерегайтесь ресторанов с названиями «Фурор», «Гранд», «Королевский», «Элитный» и все в этом духе. В них нет ни необычности, ни продуманности. У владельца откровенно не хватило желания побеспокоится о репертуаре, значит, и к кухонной комнате отношение очень неособенное.

Обслуживание

Бич многих ресторанов для среднего класса — время. Время, за которое подают блюдо. О нём можно судить уже по тому, когда вам принесли меню. Случиться это должно не позднее, чем спустя 3-5 минут после вашего прибытия. Если же нужно ждать 10 минут, то салат будут нести 30 минут, первое — 40, а второе — час.

Чистота и окружение

Пока вам несут меню, имеется возможность чуть-чуть осмотреться. Отличный ресторан — чистый ресторан, и это важнее, чем все остальное. Приглядитесь к столику: чистый, блестящий, на нём не должно быть и крошки от предыдущих посетителей. А если еще и застелен белой скатертью, будьте уверены — тут вас уважают.

Сейчас ваш взгляд может проследовать дальше. В ресторане, обставленном со вкусом, не остаётся места массивному декору, тяжёлым, пышным (и пыльным) гардинам, колоннам, статуям и цветочным оранжереям. Если ваш взгляд свободно проходит сквозь все помещение даже в час пик, значит, вы в правильном месте.

Окно

Есть один прекрасный показатель, который не оставит безразличным ни одного критика. Это говоря иначе «окно» на кухню. Место, где видно хоть одну сотую часть той бурной деятельности, из-за которой вы уйдете сытым и довольным.

Окном может прозрачная дверь или целая панорама. Наличие аналогичного говорит о светопроницаемости и значит, что от вас нечего прятать.

Кухня

Если вас все устраивает в наименовании, оформлении и поведении официанта, пора осуществлять заказ. Остерегайтесь учреждений со смешанной кухней — эта неразбериха в репертуаре может означать, что повара просто не так хороша, чтобы быть профи в индивидуальной специализации.