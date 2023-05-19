Бесподобный салат из 4-х ингредиентов. Вкусно и сытно

Важно, чтобы на столе в праздники были салаты, так как они являются закуской после основного приема пищи. Кроме того, салаты актуальны в повседневном рационе. Например, рекомендуется есть салаты перед обедом и ужином для лучшего пищеварения.

Сейчас есть много рецептов различных блюд из овощей и фруктов. Главное, понимать, какие салаты уместны на праздничном столе. Дело в том, что блюдо должно быть не только вкусным, но и презентабельным.

Для того, чтобы создать вкусный салат и удивить гостей, стоит приготовить это блюдо с корейской морковью.

Ингредиенты для салата с корейской морковью:

куриная печень — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь по-корейски — 200 г;

соленые/маринованные огурцы — 3 шт.;

Майонез — ст. л.

Приготовление салата с корейской морковью:

Лук нужно нарезать на тонкие полукольца и обжарить на среднем огне с добавлением масла, сахара и соли. После того как лук станет слегка румяным, нужно выложить к нему печень и жарить до готовности.

Пока 15 минут печень готовится, нужно нарезать мелко маринованные огурцы, а также морковь по-корейски. Нарезаем печень на маленькие кусочки, соединяем в одной миске с морковью и огурцами.

Заправлять данный салат нужно майонезом, тщательно перемешивая компоненты.

В результате, мы приготовили вкусный салат для праздничного стола. Корейскую морковь в этом рецепте лучше использовать домашнюю.