Без духовки и миксера. Клубничный пирог: невероятно вкусный рецепт

Пироги ценятся во всем мире. Такую выпечку легко приготовить, а количество вариаций позволит удовлетворить предпочтения любого гурмана. Кроме того, блюдо можно готовить с начинками, соответствующими сезону. Почему бы не сделать ягодный пирог?

Сегодня в рецепте клубника, хотя выбор всегда за вами. Экспериментируйте в кулинарии и оставайтесь с нами!

Ингредиенты для теста:

Мука – 300 гр.;

Сметана – 250 гр.;

Яйца – 3 шт.;

Сахар – 120 гр.;

Ванильный сахар – 10 гр.;

Сливочное масло – 100 гр.;

Сода – ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Клубника – 350 гр.;

Кукурузный крахмал – 2 ч.л.;

Сахар – 60 гр.

Приготовление:

Приготовление начинаем с начинки. Отправляем в кастрюлю клубнику, сахар и две чайные ложки кукурузного крахмала.

Перемешиваем и ждем закипания. Выставляем маленький огонь и готовим до загустения. Достаточно 8 минут.

Для теста разбиваем в миску три куриных яйца. Добавляем сахар и ванилин. Перемешиваем венчиком. Далее соединяем смесь со сметаной и содой. В микроволновке растапливаем сливочное масло и отправляем к остальным ингредиентам. Частями всыпаем муку. Тесто готово.

Сковороду застилаем пергаментом и ставим на маленький огонь. Заливаем на дно половину теста. Распределяем по всей плоскости. Следующим слоем выкладываем остывшие ягоды. Сверху заливаем остатками теста. Накрываем крышкой и готовим 35-40 минут.

Чтобы перевернуть, накрываем пергаментом сверху, кладем тарелку и переворачиваем сковороду. Убираем лишний пергамент и аккуратно перекладываем на сковороду жарится с другой стороны.

Накрываем крышкой и готовим еще 15 минут. Предварительно протираем крышку от влаги. Когда пирог готов, вынимаем и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!