Без лишней возни с тестом. Нежнейший пирог к чаю: всего 15 минут на подготовку к выпечке

Торты — самая неоднозначная каста кулинарных блюд. Дело в том, что торты бывают не только сладкие. Например, многим известен печеночный или рыбный торты. Однако, в основном, торты считаются десертом, нежели блюдом на ужин.

Также неизвестно точное время происхождения торта. Есть несколько версий появления десерта. Либо тенденцию на сладкую выпечку открыли итальянцы, либо заимствовали европейцы у арабов.

Расскажем, как приготовить вкусный сладкий торт самостоятельно.

Ингредиенты теста для торта:

Мука — 150 г;

Овсяные хлопья — 100 г;

Сахар — 70 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Сливочное масло — 100 г;

Соль — щепотка.

Ингредиенты для начинки:

Сметана 25% — 400 г;

Яйцо — 2 шт.;

Сахар — 100 г;

Ванилин — щепотка;

Сливочное масло — 30 г.

Приготовление торта:

Для готовки теста нужно соединить муку и разрыхлитель с холодным сливочным маслом, перетереть его в крошку. К крошке добавляем соль, сахар и овсяные хлопья, быстро смешать компоненты руками.

Для начинки в миске смешиваем до однородности сметану с яйцами, сахарным песком и ванилином. На дно кондитерского кольца выкладываем пергамент, стенки смазываем сливочным маслом.

Высыпаем на дно рассыпчатое тесто, покрываем его столовой ложкой сметанного крема.

Таким образом образуем слои из теста и начинки. Последний слой — рассыпчатое тесто.

На верхушку будущего торта измельчаем холодное сливочное масло.

Выпекаем торт при 180 градусах 45 минут.

В рецепте используются овсяные хлопья быстрого приготовления. Торт готовится быстро, при этом он сладкий и нежный.