Без лишней возни с тестом. Нежнейший пирог к чаю: всего 15 минут на подготовку к выпечке

Торты — самая неоднозначная каста кулинарных блюд. Дело в том, что торты бывают не только сладкие. Например, многим известен печеночный или рыбный торты. Однако, в основном, торты считаются десертом, нежели блюдом на ужин.
Также неизвестно точное время происхождения торта. Есть несколько версий появления десерта. Либо тенденцию на сладкую выпечку открыли итальянцы, либо заимствовали европейцы у арабов.
Расскажем, как приготовить вкусный сладкий торт самостоятельно.
Ингредиенты теста для торта:
- Мука — 150 г;
- Овсяные хлопья — 100 г;
- Сахар — 70 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Сливочное масло — 100 г;
- Соль — щепотка.
Ингредиенты для начинки:
- Сметана 25% — 400 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Сахар — 100 г;
- Ванилин — щепотка;
- Сливочное масло — 30 г.
Приготовление торта:
Для готовки теста нужно соединить муку и разрыхлитель с холодным сливочным маслом, перетереть его в крошку. К крошке добавляем соль, сахар и овсяные хлопья, быстро смешать компоненты руками.
Для начинки в миске смешиваем до однородности сметану с яйцами, сахарным песком и ванилином. На дно кондитерского кольца выкладываем пергамент, стенки смазываем сливочным маслом.
Высыпаем на дно рассыпчатое тесто, покрываем его столовой ложкой сметанного крема.
Таким образом образуем слои из теста и начинки. Последний слой — рассыпчатое тесто.
На верхушку будущего торта измельчаем холодное сливочное масло.
Выпекаем торт при 180 градусах 45 минут.
В рецепте используются овсяные хлопья быстрого приготовления. Торт готовится быстро, при этом он сладкий и нежный.