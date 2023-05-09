Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше

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Даже на низкокалорийном питании хочется согрешить чем-нибудь вкусным, обжаренным с большим количеством соуса. Чтобы не нарушать диету, приготовьте куриный ролл в лаваше.

Ну кто из нас не любит шаурму или кебабы, но не всегда они доставляют желаемое удовольствие. Слишком много майонеза в соусе, не вкусное мясо или дряблые овощи портят не только вкус, но и здоровье.

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Мы предлагаем приготовить куриный ролл в лаваше дома. Он не только сочный и вкусный, но и диетический.

Рецепт куриного ролла в лаваше

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 2 штуки лаваша
– 1 вареное куриное филе
– капуста молодая, огурец;
– болгарский перец;
– корейская морковь;
– 4 – 5 кусочков сыра.
Для соуса:
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 4 – 5 вяленых томатов;
– по 0,5 чайных ложек сухого чеснока, паприки и итальянских трав;
– соль.

Приготовление:

  • ️Заранее отвариваем куриное филе. Охлаждаем его.
  • ️Для соуса соединяем все ингредиенты и взбиваем погружным блендером.
  • Нарезаем куриное филе, овощи и сыр.
  • Выкладываем на лаваш овощи, поливаем соусом, выкладываем отварное филе, добавляем еще соус, сверху добавляем сыр, лаваш сворачиваем.
  • ️Поджариваем роллы на сковороде гриль на умеренном огне до золотистости с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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