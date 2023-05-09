Рецепты Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше По Admin - 9 мая, 2023 0 70 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Даже на низкокалорийном питании хочется согрешить чем-нибудь вкусным, обжаренным с большим количеством соуса. Чтобы не нарушать диету, приготовьте куриный ролл в лаваше. Ну кто из нас не любит шаурму или кебабы, но не всегда они доставляют желаемое удовольствие. Слишком много майонеза в соусе, не вкусное мясо или дряблые овощи портят не только вкус, но и здоровье. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Мы предлагаем приготовить куриный ролл в лаваше дома. Он не только сочный и вкусный, но и диетический. Рецепт куриного ролла в лаваше Время: 10 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 2 штуки лаваша – 1 вареное куриное филе – капуста молодая, огурец; – болгарский перец; – корейская морковь; – 4 – 5 кусочков сыра. Для соуса: – 3 – 4 столовые ложки сметаны; – 4 – 5 вяленых томатов; – по 0,5 чайных ложек сухого чеснока, паприки и итальянских трав; – соль. Приготовление: ️Заранее отвариваем куриное филе. Охлаждаем его. ️Для соуса соединяем все ингредиенты и взбиваем погружным блендером. Нарезаем куриное филе, овощи и сыр. Выкладываем на лаваш овощи, поливаем соусом, выкладываем отварное филе, добавляем еще соус, сверху добавляем сыр, лаваш сворачиваем. ️Поджариваем роллы на сковороде гриль на умеренном огне до золотистости с каждой стороны. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремом