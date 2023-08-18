Рецепты Без мяса и колбас: какие блюда нельзя есть на Спаса По Admin - 18 августа, 2023 0 29 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В 2023 верующие христиане празднуют Спаса 19 августа. В этот день принято освящать корзины с фруктами, в том числе яблоками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Поскольку этот период приходится на пост, из Маковея важно соблюдать строгие ограничения в рационе, употребляя только растительную пищу: фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты и хлеб. Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Важно соблюдать пост и не употреблять мясные блюда, разнообразные колбасы и сосиски. А чтобы облегчить задачу с составлением рациона на этот период – 24 канал подготовил рецепт овощного салата. Рецепт овощного салата Время: 15 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 100 граммов томатов черри; – 80 граммов руколы; – 2 сладких перца; – 1 свежий огурец (большой); – фиолетовый лук; – оливковое масло; – прованские травы; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно моем все овощи, вырезаем семена и плодоножки. Нарезаем томаты половинками, перец и огурцы – произвольными кусочками. Овощной салат / Фото Simple veganista Лук мелко нарезаем ножом, а рукколу моем под проточной водой. Заправляем все ингредиенты растительным маслом с прованскими травами, солим и перчим. Перемешиваем салат и подаем сразу на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сытный салат с ананасами по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Принимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана КупалаНежнейшее варенье из абрикосов – рецепт половинкамиТри лучших рецепта зимних салатов для домашней консервацииТрадиционное блюдо на Маковея: готовим шулики так, как их ели наши предкиВозвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремом