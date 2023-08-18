Без мяса и колбас: какие блюда нельзя есть на Спаса

В 2023 верующие христиане празднуют Спаса 19 августа. В этот день принято освящать корзины с фруктами, в том числе яблоками.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Поскольку этот период приходится на пост, из Маковея важно соблюдать строгие ограничения в рационе, употребляя только растительную пищу: фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты и хлеб.

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Важно соблюдать пост и не употреблять мясные блюда, разнообразные колбасы и сосиски. А чтобы облегчить задачу с составлением рациона на этот период – 24 канал подготовил рецепт овощного салата.

Рецепт овощного салата

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов томатов черри;

– 80 граммов руколы;

– 2 сладких перца;

– 1 свежий огурец (большой);

– фиолетовый лук;

– оливковое масло;

– прованские травы;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно моем все овощи, вырезаем семена и плодоножки.

Нарезаем томаты половинками, перец и огурцы – произвольными кусочками.



Овощной салат / Фото Simple veganista

Лук мелко нарезаем ножом, а рукколу моем под проточной водой.

Заправляем все ингредиенты растительным маслом с прованскими травами, солим и перчим.

Перемешиваем салат и подаем сразу на стол.

Приятного аппетита!

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