Без сахара и муки: идеальный завтрак. Рецепт яблочных оладий с йогуртом

Активная пропаганда ЗОЖ в данный момент заполнила все медиа пространство. Большинство знаменитых людей отказывается от потребления мучной продукции, а также десертов с сахаром.

Эту позицию нельзя назвать плохой, так как правильное питание является основой здорового существования. Однако, питаться лишь скудной едой в период диет не стоит. Необходимо выбирать рецепты, которые позволят не только похудеть или стать здоровее. Иначе, отказ от сладкого и мучного станет для человека пыткой.

Стоит рассказать про рецепт диетических оладий с греческим йогуртом и яблоками.

Ингредиенты для диетических оладий:

овсяные хлопья — 200 мл;

йогурт — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

пищевая сода — ч. л.;

яблоки — 2 шт.;

цедра половины лимона.

Приготовление диетических оладий:

Яблоки надо очистить от кожуры и натереть на крупной терке. К яблочной массе высыпаем цедру лимона, смешиваем компоненты.

В миску к яйцам высыпаем соль по вкусу, взбиваем венчиком. Добавляем в яичную смесь йогурт, продолжаем смешивать ингредиенты.

В массу из йогурта и яйца высыпаем овсяные перемолотые хлопья и соду, замешиваем тесто. В тесто выкладываем яблочную массу, перемешиваем.

В сковороде растапливаем сливочное масло, на среднем огне обжариваем оладьи по паре минут с каждой стороны.

К яблочным оладьям отлично подходит джем из ягодного варенья. Также оладьи можно есть со сметаной.