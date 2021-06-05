Без собаки не было шансов. Как ретривер спас пропавшего пенсионера в Крыму

С начала года только в Севастополе зарегистрировано 20 происшествий в горно-лесной местности, спасены 18 человек. А сколько человек заблудились и не смогли связаться со службой спасения, сосчитать невозможно. Но точно известно, что в конце мая этого года 79-летний житель села Мазанка (Симферопольский район) потерялся и полтора дня провел на улице под открытым небом, не в силах позвать на помощь. О том, кто спас пенсионера, рассказывает «АиФ-Крым».

Лежал в трех метрах от дороги

В Москве лечат пса-сапера из Крыма, которого хозяева хотели усыпить Пожилой мужчина ушел из дома поздно вечером и не вернулся. Родственники пытались найти пропавшего своими силами, а затем обратились в «Лизу Алерт». Когда поиски добровольцев также не увенчались успехом, было решено привлечь кинологов с собаками. Спустя шесть часов золотистый ретривер волонтерского поисково-спасательного отряда «Вектор» Бласко из Севастополя нашел пострадавшего.

Это интересно Отряд «Вектор» существует в Севастополе с 2012 года. В среднем за год отряд получает 15 вызовов. С начала этого года было 3 вызова.