Без стерилизации и хранятся долго. Салат «Зимний король» — маринованные огурцы по новому рецепту

Домашние огурцы, как правило, засаливаются и маринуются в конце летнего периода. Таким образом, мы сохраняем овощи на протяжении долгого зимнего периода. Огурцы зимой используются для салатов и различных закусок.

Зачастую самостоятельная засолка вызвана не желанием сэкономить, а необходимостью получить реально вкусный продукт.

Магазинные маринованные огурцы не могут похвастаться вкусом и ароматом, в отличие от домашних.

Покажем один из способов маринования огурцов.

Ингредиенты для маринованных огурцов:

огурцы — 5 кг;

сахар — 5 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

уксус 9% — 100 мл;

репчатый лук — кг;

укроп — 2 пучка;

перец острый — шт.;

черный перец горошком — ст. л.;

гвоздика — 3 шт.;

молотый кориандр — ½ ч. л.

Приготовление маринованных огурцов:

Промываем тщательно каждый огурец, выкладываем в таз, заливаем водой и замачиваем пару часов. Далее огурцы обсушиваем на полотенце, нарезаем тонкими пластинами в тару.

Нарезаем полукольцами лук, выложить в миску к огурцам, посолить. Оставляем лук и огурцы мариноваться 40 минут в тепле.

Шинкуем мелко укроп, добавляем вместе с уксусом, черным перцем и , горошком в отдельную тару. Огурцы и лук выкладываем в полученный маринад, перекладываем содержимое в кастрюлю.

На среднем огне доводим овощи до кипения, а затем варим на минимальном огне, периодически помешиваем. Добавляем в овощную смесь острый перец, гвоздику и молотый кориандр.

Готовить огурцы следует до того момента, пока они не поменяют цвет. Затем огурцы с луком выкладываем в стерилизованные банки, закрываем плотно крышками.

Важно! Наполняйте банки так, чтобы маринад полностью покрыл огурцы.

Остается перевернуть банки крышками вниз, накрыть полотенцем и дождаться остывания. Получаются вкусные ароматные маринованные огурцы по новому рецепту.

Совет: эту заготовку можно не только использовать, как закуску, но также добавлять в другие салаты или рассольник