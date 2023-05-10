Без выпечки и печенья. Рецепт торта «Воздушное чудо»

Этот торт очень просто приготовить и он точно вам понравиться.
Торт «Воздушное чудо» — это торт без выпечки. Зато в нем много фруктов и сметанного крема. Он очень нежный, легкий и вкусный. Его можно приготовить за полчаса и не замарать руки в муке. Этот торт подойдет для любого случая: будь то день рождения, праздник или просто чаепитие.
В оригинальном рецепте – киви. Но также можно использовать другие фрукты, которые хорошо сочетаются с зефиром и сметанным кремом. Вы можете попробовать: ананас, который добавит торту тропический вкус и аромат, или банан – тогда торт получится более сытным и сладким. Также можно попробовать любые ягоды — они придадут торту приятную кислинку.
Очень вкусным получится этот торт с клубникой.
Вы можете экспериментировать с разными фруктами и комбинировать их между собой. Главное, чтобы они были свежими и не слишком сочными, чтобы не размочить торт. Фокус расскажет, как его приготовить.
Торт «Воздушное чудо»
Ингредиенты:
- зефир — 500 г;
- желатин — 50 г;
- сахар — 1 стакан;
- киви — 3 шт.;
- ванильный сахар — 2 пакетика;
- творог — 350 г;
- сметана — 300-350 г;
- кокосовая стружка.
Зефир порежьте на две половинки. Выложите очень плотно в разъемную форму. Киви почистите и порежьте дольками. Разместите киви между зефиром. Желатин разведите в остывшей кипяченой воде. Растворите на водяной бане.
Взбейте творог, сметану, обычный и ванильный сахар. В конце добавьте желатин.
Залейте этой массой зефир. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы торт застыл. Перед подачей посыпьте его кокосовой стружкой.
Если вам нравятся оригинальные десерты, вы можете приготовить сладкие брусочки из Кентукки. Мягкое и вкусное лакомство.