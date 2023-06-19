Без выпечки. Рецепт ванильного чизкейка с малиной

Все любят чизкейки, а если его еще и не приходится печь, то это точно подойдет тем, кто любит десерты, но не любит возню на кухне.

Чизкейки придумали в США и с той поры появилось множество вкусных вариаций. Особенно популярны чизкейки без выпечки. Что очень актуально летом, когда не хочется разогревать духовку.

Попробуйте приготовить этот потрясающий чизкейк с малиной и шоколадным печеньем. Чизкейк, приготовленный по рецепту, опубликованному на сайте Tatyanas Everyday Food, получается насыщенным, сливочным и невероятно вкусным.

Подготавливая ингредиенты, стоит помнить несколько правил. Сливочный сыр должен быть мягким, так что достаньте его за час до готовки.

Шоколадное печенье может быть, как Oreo, так и любое другое. Если не любите шоколад, возьмите самое просто сахарное печенье.

Малину можно взять как свежую, так и замороженную.

Ванильный чизкейк с малиной

Ингредиенты:

30 печений по вашему вкусу;

1/4 стакана мягкого сливочного масла;

680 г сливочного сыра, размягченного при комнатной температуре;

400 г сгущенного молока с сахаром;

1 стакан сметаны;

2 ч. л. ванильного экстракта;

1 стакан густых сливок;

1 ст. л. желатина;

2 ст. л. воды.

Для малиновых завитков:

2 стакана малины, свежей или замороженной;

1/2 стакана сахара.

Поместите шоколадное печенье в кухонный комбайн и измельчите до образования мелких крошек. Влейте растопленное масло и снова взбивайте в течение примерно 30 секунд.

Переложите крошку печень в разъемную форму и хорошо утрамбуйте. Можете на этом этапе слегка запечь корж в духовке, тогда он получится более плотным.

Взбивайте размягченный сливочный сыр около 10 минут, пока сыр не станет кремообразным и гладким. Затем добавьте сгущенное молоко с сахаром, сметану и ванильный экстракт. Снова перемешайте в течение 2-3 минут, пока не образуется однородная смесь. После вбейте в будущий чизкейк сливки.

Далее подготавливаем желатин. Смешайте 2 столовые ложки воды с желатином в мерном стакане или миске. Поставьте в микроволновку примерно на 30 секунд, пока желатин полностью не растворится.

Медленно вливайте горячий растопленный желатин в крем. Перемешивайте еще 1 минуту после добавления всего желатина.

Вылейте массу на подготовленный корж. Сильно постучите формой по рабочей поверхности, чтобы выпустить пузырьки воздуха, затем дайте чизкейку постоять при комнатной температуре.

Теперь готовьте малиновый соус. Смешайте малину и сахар в кастрюле среднего размера. Смешайте вместе, а затем доведите смесь до кипения на среднем огне.

Варить варенье около 8-10 минут, пока ягоды полностью не разварятся, а варенье не загустеет. Пропустите варенье через мелкое сито, чтобы не было косточек.

Дайте получившемуся соусу охладиться в морозильной камере в течение примерно 15 минут перед использованием.

Чтобы сделать завитки сверху, сначала перелейте малиновый соус в бутылку-дозатор для соуса, одноразовый кондитерский мешок или пакет на молнии. Если вы используете пакет, отрежьте кончик.

Нанесите маленькие точки на чизкейк, двигаясь по концентрическим кругам, начиная снаружи. Затем используйте зубочистку и осторожно протяните ее через точки малинового соуса, создавая маленькие сердечки.

Когда чизкейк готов, пора дать ему застыть. Оставьте его в холодильнике на восемь часов минимум.

Торт хранится от 3 до 4 дней в холодильнике; просто держите его накрытым и в разъемной форме.

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