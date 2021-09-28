Без участия местных жителей сквер в Казачьей бухте попал под застройку – эксперт «Севпарков»

Фото: ForPostБез заинтересованности местных жителей территория в районе Казачьей бухты, которая могла бы стать парком, превратилась в стройплощадку. Также роль сыграло большое количество частных интересов. Об этом пишет новостной портал ForPost, пообщавшись с доцентом СевГУ, активистом общественной организации «Севпарки» Алексеем Тихоновым. Именно совместные усилия местных жителей, общественников и журналистов позволили добиться, чтобы появился Динопарк и остановить застройщика, который собирался «выгнать» там жилые дома – предполагалось, что территорию почти полностью застроят. «Мы готовы поддерживать местных, но ведь для этого нужна их инициатива. В истории с Динопарком она была. <…> В Казачьей другая история. Одно время мы пытались продвинуть проект парковой зоны, который назывался «Голубая бухта», помогали местной активистке, проводили обследования. И уже тогда столкнулись с тем, что там много мелких имущественных интересов, и все они по сути против создания парковой зоны», – рассказал Алексей Тихонов. Общественник добавил: пока каждый «тянул одеяло на себя», пришел крупный застройщик.