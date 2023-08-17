Без жарки и возни: никогда раньше не слышала про этот рецепт. Самые вкусные баклажаны

Блюда из баклажанов ценятся в большинстве кухонь всего мира. Черноплодный паслен запекают и жарят, в некоторых странах есть рецепты вареного баклажана. Этот овощ полезен, так как имеет в составе много полезных микроэлементов и витаминов.
В том числе, баклажаны богаты солями калия. Это означает, что овощ хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря баклажанам можно улучшить состояние кожи, ибо он выводит из организма лишнюю жидкость.
Расскажем о том, как можно вкусно приготовить баклажаны.
Ингредиенты для баклажанных рулетиков:
- баклажаны — 2 шт.;
- мясной фарш — 400 г;
- кукурузный крахмал — ч.л.;
- соевый соус — 4 ст.л.;
- майонез — ст.л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — пучок;
- сыр — 200 г;
- растительное масло — 30 мл;
- паприка — ч.л.;
- кориандр — 1/2 ч.л.;
- помидоры — 300 г;
- мука — ст.л.
Приготовление баклажанных рулетиков:
Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем вдоль на пластины толщиной 3 мм. Слегка разминаем баклажанные пластины при помощи скалки.
Выкладываем баклажанные пластины в глубокую тару, посыпаем солью. Заливаем тару водой, кладем на баклажаны пресс и оставляем так на полчаса.
В это время смешиваем фарш с любимыми специями, кукурузным крахмалом, соевым соусом и майонезом. По желанию майонез заменить на сметану.
Шинкуем петрушку, измельчаем сыр на крупных резцах терки. К фаршу пропускаем зубчики чеснока через пресс, добавляем петрушку и сыр, перемешиваем.
Ополаскиваем баклажанные пластинки под проточной водой, выкладываем на бумажные полотенца. Обмакиваем пластинки бумажными полотенцами от лишней влаги.
Выкладываем на пластины баклажана фарш по всей поверхности, скручиваем в рулетики.
Кладем рулетики в форму для запекания.
В чаше с растительным маслом смешиваем паприку и кориандр. Смазываем смесью каждый рулетик из баклажана.
Отправляем блюдо в духовку при 180 градусах запекаться 30-35 минут.
В это время пропускаем через мясорубку помидоры, смешиваем с мукой. После приготовления поливаем рулетики данной подливой, отправляем обратно в духовку на 20 минут.
Можно также посыпать рулеты в томатной подливе зеленью. В качестве приправ к фаршу подходят молотый перец и сухой имбирь.