Без жарки и возни: никогда раньше не слышала про этот рецепт. Самые вкусные баклажаны

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Блюда из баклажанов ценятся в большинстве кухонь всего мира. Черноплодный паслен запекают и жарят, в некоторых странах есть рецепты вареного баклажана. Этот овощ полезен, так как имеет в составе много полезных микроэлементов и витаминов.

В том числе, баклажаны богаты солями калия. Это означает, что овощ хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря баклажанам можно улучшить состояние кожи, ибо он выводит из организма лишнюю жидкость.

Расскажем о том, как можно вкусно приготовить баклажаны.

Ингредиенты для баклажанных рулетиков:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • мясной фарш — 400 г;
  • кукурузный крахмал — ч.л.;
  • соевый соус — 4 ст.л.;
  • майонез — ст.л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка — пучок;
  • сыр — 200 г;
  • растительное масло — 30 мл;
  • паприка — ч.л.;
  • кориандр — 1/2 ч.л.;
  • помидоры — 300 г;
  • мука — ст.л.

Приготовление баклажанных рулетиков:

Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем вдоль на пластины толщиной 3 мм. Слегка разминаем баклажанные пластины при помощи скалки.

Без жарки и возни: никогда раньше не слышала про этот рецепт. Самые вкусные баклажаны

Выкладываем баклажанные пластины в глубокую тару, посыпаем солью. Заливаем тару водой, кладем на баклажаны пресс и оставляем так на полчаса.

В это время смешиваем фарш с любимыми специями, кукурузным крахмалом, соевым соусом и майонезом. По желанию майонез заменить на сметану.

Шинкуем петрушку, измельчаем сыр на крупных резцах терки. К фаршу пропускаем зубчики чеснока через пресс, добавляем петрушку и сыр, перемешиваем.

Без жарки и возни: никогда раньше не слышала про этот рецепт. Самые вкусные баклажаны

Ополаскиваем баклажанные пластинки под проточной водой, выкладываем на бумажные полотенца. Обмакиваем пластинки бумажными полотенцами от лишней влаги.

Выкладываем на пластины баклажана фарш по всей поверхности, скручиваем в рулетики.

Без жарки и возни: никогда раньше не слышала про этот рецепт. Самые вкусные баклажаны

Кладем рулетики в форму для запекания.

В чаше с растительным маслом смешиваем паприку и кориандр. Смазываем смесью каждый рулетик из баклажана.

Без жарки и возни: никогда раньше не слышала про этот рецепт. Самые вкусные баклажаны

Отправляем блюдо в духовку при 180 градусах запекаться 30-35 минут. 

В это время пропускаем через мясорубку помидоры, смешиваем с мукой. После приготовления поливаем рулетики данной подливой, отправляем обратно в духовку на 20 минут.

Без жарки и возни: никогда раньше не слышала про этот рецепт. Самые вкусные баклажаны

Можно также посыпать рулеты в томатной подливе зеленью. В качестве приправ к фаршу подходят молотый перец и сухой имбирь.

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