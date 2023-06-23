Безалкогольная «Пина колада»

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Безалкогольная “Пина колада” — это изумительное угощение для веселой дружной компании. Не все алкогольные коктейли можно адаптировать в безалкогольную версию, чтобы не потерять вкусовые качества. Пина колада хороша как в алкогольном, так и в безалкогольном варианте. В отличие от версии с алкоголем коктейль подходит для детей, беременных и кормящих.

Безалкогольный коктейль «Пина колада» в домашних условиях

Безалкогольный коктейль “Пина колада” в домашних условиях – рецепт, который сможет реализовать любой человек. Для сладкоежек это идеальный напиток. Консервированные ананасы делают коктейль в меру сладким. При наличии блендера напиток готовится очень быстро.

Безалкогольная «Пина колада»

Ингредиенты –+4 порц.

  • Сироп 200 мл.
  • Ананас консервированный 1 банка
  • Молоко кокосовое 500 мл. (консервированное)
  • Кокосовая стружка  для подачи

Шаги 15 мин.

  1. Безалкогольная «Пина колада»

    Безалкогольная «Пина колада» готовится очень просто. Откупорив банку консервированных ананасов, сливаем сок.

  2. Безалкогольная «Пина колада»

    Ананасы режем на сегменты.

  3. Безалкогольная «Пина колада»

    В мерный стакан от блендера кладем ананасы и сок, который сливали.

  4. Безалкогольная «Пина колада»

    Добавляем сироп “Пина колада”.

  5. Безалкогольная «Пина колада»

    Наливаем консервированное кокосовое молоко.

  6. Безалкогольная «Пина колада»

    Пробиваем погружным прибором до однородности.

  7. Безалкогольная «Пина колада»

    Разливаем напиток по охлажденным бокалам. По усмотрению присыпаем кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

«Пина колада» безалкогольная с сиропом

“Пина колада” безалкогольная с сиропом готовится максимально просто. Сахарный сироп балансирует вкус натурального ананасового сока. Безалкогольный напиток хорошо освежает в знойный день. Если вы любите ананас, обязательно нужно попробовать. Летом это палочка-выручалочка.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 4 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Сироп сахарный – 20 гр.
  • Сок ананаса без мякоти – 100 мл.
  • Кокосовые сливки – 50 мл.
  • Ледяная крошка – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В красивый бокал кладем лед.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 2. В шейкер то же кладем ледяные кубики.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 3. В шейкер наливаем кокосовые сливки, ананасовый сок и сироп.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 4. Встряхивающими движениями взбиваем компоненты.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 5. Разливаем напиток по бокалам со льдом.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 6. Декорируем по усмотрению. Приятного аппетита!

Безалкогольная «Пина колада»

«Пина колада» без алкоголя с кокосовым молоком

“Пина колада” без алкоголя с кокосовым молоком потребует не более 10 минут на свое исполнение. Охлажденный напиток хорошо утоляет жажду. Коктейль подаем в красивых бокалах или используем для оригинальной подачи сам ананас. Кисло-сладкий фрукт придает свежести напитку и поднимает настроение.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лед – по вкусу.
  • Ананасовый сок – 250 мл.
  • Ананасы – 1 шт.
  • Кокосовое молоко консервированное – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем ананас. Срезаем верхнюю часть. При помощи ложки вынимаем внутренности.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 2. Перекладываем фруктовую мякоть в блендер и измельчаем до гладкости.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 3. Процеживаем массу. Жмых используем для приготовления выпечки или приготовления джема.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 4. Сок выливаем в стакан блендера.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 5. Наливаем магазинный ананасовый сок и кокосовое молоко. Взбалтываем до однородности.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 6. В очищенный ананас кладем ледяные кубики.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 7. Наливаем коктейль.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 8. Напиток можно подавать в охлажденных бокалах.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 9. Украшаем по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Безалкогольная «Пина колада»

Безалкогольная «Пина колада» с ананасом

Безалкогольная “Пина колада” с ананасом хорошо утоляет жажду и готовится максимально просто. Напиток получается в меру сладким и с приятной кислинкой. Для тех, кто не употребляет алкогольные напитки, это отличная альтернатива. Готовьте и наслаждайтесь коктейлем.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Лед – по вкусу.
  • Ананасовый сок – 100 мл.
  • Ананасы – 1 шт.
  • Кокосовое молоко консервированное – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты для охлаждающего напитка.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 2. Измельчаем ананас блендером, процеживаем массу через сито. Жмых убираем в холодильник и используем для приготовления других десертов или выпечки. К процеженной жидкости выливаем кокосовое молоко и покупной ананасовый сок.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 3. Размешиваем до однородности.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 4. В бокал для подачи кладем ледяные кубики и наливаем напиток.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 5. Декорируем по своему усмотрению и подаем. Приятного аппетита!

Безалкогольная «Пина колада»

«Пина колада» без алкоголя с мороженым

“Пина колада” без алкоголя с мороженым сможет приготовить даже ребенок. Нежный вкус напитка доставит незабываемое удовольствие. Если вы любите молочные коктейли, стоит воспроизвести рецепт. Напиток готовится за считанные минуты. Для коктейля подходит как натуральный, так и пакетированный сок.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мороженое – 50 гр.
  • Ананасовый сок – 100 мл.
  • Кокосовое молоко консервированное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Откупориваем консервированные ананасы. Сливаем сок. Кусочки ананаса выкладываем в пиалу. Их можно использовать для декора или приготовления десертов.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 2. Отмеряем консервированное кокосовое молоко.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 3. В чашу блендера наливаем ананасовый сок и кокосовое молоко, кладем мороженое. Лучше взять пломбир или сливочное ванильное мороженое.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 4. Взбиваем до однородной консистенции импульсами.

Безалкогольная «Пина колада»

Шаг 5. Разливаем напиток по холодным бокалам. Можно добавить дробленую ледяную крошку. При желании можно украсить кусочками консервированного ананаса и присыпать кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

Безалкогольная «Пина колада»

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