Безалкогольная “Пина колада” — это изумительное угощение для веселой дружной компании. Не все алкогольные коктейли можно адаптировать в безалкогольную версию, чтобы не потерять вкусовые качества. Пина колада хороша как в алкогольном, так и в безалкогольном варианте. В отличие от версии с алкоголем коктейль подходит для детей, беременных и кормящих.

Безалкогольный коктейль «Пина колада» в домашних условиях

Безалкогольный коктейль “Пина колада” в домашних условиях – рецепт, который сможет реализовать любой человек. Для сладкоежек это идеальный напиток. Консервированные ананасы делают коктейль в меру сладким. При наличии блендера напиток готовится очень быстро.

Ингредиенты –+4 порц.

Сироп 200 мл.

Ананас консервированный 1 банка

Молоко кокосовое 500 мл. (консервированное)

Кокосовая стружка для подачи

Шаги 15 мин.

Безалкогольная «Пина колада» готовится очень просто. Откупорив банку консервированных ананасов, сливаем сок. Ананасы режем на сегменты. В мерный стакан от блендера кладем ананасы и сок, который сливали. Добавляем сироп “Пина колада”. Наливаем консервированное кокосовое молоко. Пробиваем погружным прибором до однородности. Разливаем напиток по охлажденным бокалам. По усмотрению присыпаем кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

«Пина колада» безалкогольная с сиропом

“Пина колада” безалкогольная с сиропом готовится максимально просто. Сахарный сироп балансирует вкус натурального ананасового сока. Безалкогольный напиток хорошо освежает в знойный день. Если вы любите ананас, обязательно нужно попробовать. Летом это палочка-выручалочка.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 4 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Сироп сахарный – 20 гр.

Сок ананаса без мякоти – 100 мл.

Кокосовые сливки – 50 мл.

Ледяная крошка – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В красивый бокал кладем лед.

Шаг 2. В шейкер то же кладем ледяные кубики.

Шаг 3. В шейкер наливаем кокосовые сливки, ананасовый сок и сироп.

Шаг 4. Встряхивающими движениями взбиваем компоненты.

Шаг 5. Разливаем напиток по бокалам со льдом.

Шаг 6. Декорируем по усмотрению. Приятного аппетита!

«Пина колада» без алкоголя с кокосовым молоком

“Пина колада” без алкоголя с кокосовым молоком потребует не более 10 минут на свое исполнение. Охлажденный напиток хорошо утоляет жажду. Коктейль подаем в красивых бокалах или используем для оригинальной подачи сам ананас. Кисло-сладкий фрукт придает свежести напитку и поднимает настроение.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лед – по вкусу.

Ананасовый сок – 250 мл.

Ананасы – 1 шт.

Кокосовое молоко консервированное – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем ананас. Срезаем верхнюю часть. При помощи ложки вынимаем внутренности.

Шаг 2. Перекладываем фруктовую мякоть в блендер и измельчаем до гладкости.

Шаг 3. Процеживаем массу. Жмых используем для приготовления выпечки или приготовления джема.

Шаг 4. Сок выливаем в стакан блендера.

Шаг 5. Наливаем магазинный ананасовый сок и кокосовое молоко. Взбалтываем до однородности.

Шаг 6. В очищенный ананас кладем ледяные кубики.

Шаг 7. Наливаем коктейль.

Шаг 8. Напиток можно подавать в охлажденных бокалах.

Шаг 9. Украшаем по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Безалкогольная «Пина колада» с ананасом

Безалкогольная “Пина колада” с ананасом хорошо утоляет жажду и готовится максимально просто. Напиток получается в меру сладким и с приятной кислинкой. Для тех, кто не употребляет алкогольные напитки, это отличная альтернатива. Готовьте и наслаждайтесь коктейлем.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лед – по вкусу.

Ананасовый сок – 100 мл.

Ананасы – 1 шт.

Кокосовое молоко консервированное – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты для охлаждающего напитка.

Шаг 2. Измельчаем ананас блендером, процеживаем массу через сито. Жмых убираем в холодильник и используем для приготовления других десертов или выпечки. К процеженной жидкости выливаем кокосовое молоко и покупной ананасовый сок.

Шаг 3. Размешиваем до однородности.

Шаг 4. В бокал для подачи кладем ледяные кубики и наливаем напиток.

Шаг 5. Декорируем по своему усмотрению и подаем. Приятного аппетита!

«Пина колада» без алкоголя с мороженым

“Пина колада” без алкоголя с мороженым сможет приготовить даже ребенок. Нежный вкус напитка доставит незабываемое удовольствие. Если вы любите молочные коктейли, стоит воспроизвести рецепт. Напиток готовится за считанные минуты. Для коктейля подходит как натуральный, так и пакетированный сок.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Мороженое – 50 гр.

Ананасовый сок – 100 мл.

Кокосовое молоко консервированное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Откупориваем консервированные ананасы. Сливаем сок. Кусочки ананаса выкладываем в пиалу. Их можно использовать для декора или приготовления десертов.

Шаг 2. Отмеряем консервированное кокосовое молоко.

Шаг 3. В чашу блендера наливаем ананасовый сок и кокосовое молоко, кладем мороженое. Лучше взять пломбир или сливочное ванильное мороженое.

Шаг 4. Взбиваем до однородной консистенции импульсами.

Шаг 5. Разливаем напиток по холодным бокалам. Можно добавить дробленую ледяную крошку. При желании можно украсить кусочками консервированного ананаса и присыпать кокосовой стружкой. Приятного аппетита!