Бездрожжевое тесто для пирожков на кефире: простой рецепт

Тесто получается такое же мягкое и пористое, как и приготовленное на дрожжах.

Тесто для пирожков без дрожжей, буквально тающее во рту, обязательно получится даже у начинающей хозяйки, если найти «свой» рецепт. Предлагаем приготовить его так, как в своем блоге рассказала и показала Светлана Бауэр. Оно идеально подходит для жареных пирожков, а начинку можно брать любую, начиная от ягод и заканчивая мясом. В каждом из вариантов это будет очень вкусное угощение.

Воздушное бездрожжевое тесто на кефире с добавлением манки

Ингредиенты:

кефир (чем жирнее, тем лучше) – 400 мл;

соль – 1 ч. л;

яйцо – 1 шт;

манка – 20 гр;

сахар – 1 ч. л;

мука – 550 гр;

растительное масло – 3 ст. л;

разрыхлитель – 10 гр.

Способ приготовления:

Теплый кефир (если он нежирный, можно добавить немного сметаны, к примеру 350 мл кефира и 50 г сметаны) смешать с яйцом, солью, сахаром и манкой, все хорошо перемешать, чтобы соль и сахар растворились. Муку смешать с разрыхлителем, просеять к остальным ингредиентам и замесить тесто.

Во время замеса нужно добавить растительное масло. Тесто не должно быть тугим, оно слегка липнет к рукам, поэтому муку нужно добавлять постепенно. В процессе замешивания ее может уйти больше или меньше.

Оставить тесто отдыхать на 30 минут, затем сформировать пирожки, положив внутрь начинку, обжарить в большом количестве растительного масла.

Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Ранее Фокус писал, как приготовить тесто на вареники на молоке.