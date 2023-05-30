Описание приготовления:

Из этого теста можно приготовить открытые или закрытые пироги, печенье с начинкой или сахарной посыпкой, сочники и даже использовать в качестве основы для пиццы. Тесто очень приятное в работе и раскатывается практически до любой толщины. Жаропрочные формы или противень смазывать необязательно, в тесте достаточно растительного масла, поэтому мука для работы с ним так же не нужна. Обязательно учтите, что это тесто достаточно калорийное и не предлагайте вкусняшки из него тем, кто сидит на диете. А вот для вегетарианцев или постящихся такой рецепт наверняка станет находкой. Несмотря на минимальный состав ингредиентов, выпечка из него получается нежнейшая, тесто не крошится и на вкус превосходно. Берите на вооружение!

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Вода ледяная 130 Миллилитров

Растительное масло 130 Миллилитров

Мука 300-400 Грамм

Соль 1 Щепотка

Количество порций 16

Калорийность

493 ккал

Калорийность

7 г

Белки

28 г

Жиры

55 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бездрожжевое тесто на ледяной воде»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините воду, соль и растительное масло. Взбейте.

Частями добавьте муку.

Сначала перемешивайте тесто венчиком или ложкой, а затем продолжите замес руками.

Тесто не должно быть слишком плотным. Соберите его в шар, накройте и дайте полежать 20 минут.

Бездрожжевое тесто на воде готово. Удачных вам кулинарных экспериментов!