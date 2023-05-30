Описание приготовления:
Из этого теста можно приготовить открытые или закрытые пироги, печенье с начинкой или сахарной посыпкой, сочники и даже использовать в качестве основы для пиццы. Тесто очень приятное в работе и раскатывается практически до любой толщины. Жаропрочные формы или противень смазывать необязательно, в тесте достаточно растительного масла, поэтому мука для работы с ним так же не нужна. Обязательно учтите, что это тесто достаточно калорийное и не предлагайте вкусняшки из него тем, кто сидит на диете. А вот для вегетарианцев или постящихся такой рецепт наверняка станет находкой. Несмотря на минимальный состав ингредиентов, выпечка из него получается нежнейшая, тесто не крошится и на вкус превосходно. Берите на вооружение!
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Вода ледяная 130 Миллилитров
- Растительное масло 130 Миллилитров
- Мука 300-400 Грамм
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 16
Калорийность
493 ккал
Калорийность
7 г
Белки
28 г
Жиры
55 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бездрожжевое тесто на ледяной воде»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините воду, соль и растительное масло. Взбейте.
Частями добавьте муку.
Сначала перемешивайте тесто венчиком или ложкой, а затем продолжите замес руками.
Тесто не должно быть слишком плотным. Соберите его в шар, накройте и дайте полежать 20 минут.
Бездрожжевое тесто на воде готово. Удачных вам кулинарных экспериментов!