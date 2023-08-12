Бездрожжевое тесто для пиццы

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Бездрожжевое тесто для пиццы – это несложный в исполнении продукт. С такой основой домашняя пицца выйдет очень вкусной и привлекательной. Используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти быстрых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Тонкое бездрожжевое тесто для пиццы

Тонкое бездрожжевое тесто для пиццы послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Ингредиенты –+0.35 кг.

  • Мука 1 ст.
  • Вода ½ ст.
  • Соль 1 щепотка
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Масло оливковое 2 ст.л.

Шаги 10 мин.

  1. Бездрожжевое тесто для пиццы

    Бездрожжевое тесто для пиццы готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты.

  2. Бездрожжевое тесто для пиццы

    Удобно такое тесто замешивать в кухонном комбайне с насадкой «пластиковый нож».

  3. Бездрожжевое тесто для пиццы

    В чашу комбайна отправляем все продукты из списка.

  4. Бездрожжевое тесто для пиццы

    Включаем и замешиваем тесто в течение одной минуты.

  5. Бездрожжевое тесто для пиццы

    При необходимости, можно подсыпать муки. Вымешиваем еще полминуты, чтобы довести продукт до нужного состояния.

  6. Бездрожжевое тесто для пиццы

    Достаем из чаши мягкий и эластичный продукт. Можно немного размять руками.

  7. Бездрожжевое тесто для пиццы

    Тонкое бездрожжевое тесто для пиццы готово. Раскатываем и наполняем начинкой по вкусу.

Тесто для пиццы без дрожжей на молоке в духовке

Тесто для пиццы без дрожжей на молоке в духовке порадует вас своей эластичностью и мягкостью. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 550 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Молоко – 120 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло оливковое – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через мелкое сито.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Высыпаем соль. Отмеряем необходимое количество молока, нагреваем его.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Взбиваем яйца, соединяем с молоком и оливковым маслом.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Соединяем сухую смесь с жидкой. Замешиваем однородное тугое тесто.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Обворачиваем ком в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Дальше продукт можно раскатывать в основу.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Тесто для пиццы без дрожжей на молоке в духовке готово. Можно использовать!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Простое тесто на воде для пиццы

Простое тесто на воде для пиццы несложно замешать в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением собственного приготовления. Получится даже у новичков!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Разрыхлитель – 5 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 140 мл.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, чтобы напитать ее кислородом и избавить от комочков.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Добавляем разрыхлитель.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Высыпаем соль и перемешиваем ингредиенты.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Выливаем в сухую смесь растительное масло.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Дальше выливаем теплую воду.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Перемешиваем массу и формируем однородный ком. Даем ему немного отдохнуть.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Простое тесто на воде для пиццы готово. Используйте его по назначению!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Бездрожжевое тесто без яиц для пиццы

Бездрожжевое тесто без яиц для пиццы – это несложный в исполнении продукт. С таким тестом будет очень удобно работать, оно выйдет приятным по структуре. Для замешивания в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1,5 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг.
  • Разрыхлитель – 2 пакетика.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло оливковое/растительное – 3 ст.л.
  • Вода – 480 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через сито, чтобы избавить ее от комочков.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Высыпаем муку в глубокую миску, перемешиваем ее с разрыхлителем, солью и сахаром.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Выливаем теплую воду и начинаем перемешивать. Вымешиваем до однородного плотного кома.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Вливаем три ложки оливкового масла.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Вмешиваем масло в ком теста.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Дальше готовый продукт можно раскатывать в основу.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Бездрожжевое тесто без яиц для пиццы готово. Приступайте к приготовлению аппетитной пиццы!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Мягкое тесто на сметане для пиццы

Мягкое тесто на сметане для пиццы послужит идеальной основой для ваших домашних приготовлений. Готовое тесто порадует нежностью и эластичностью. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и родных!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Сметана – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через мелкое сито.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Делаем в муке углубление и разбиваем сюда куриные яйца.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Выкладываем сметану в указанном количестве.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4 Добавляем размягченное сливочное масло, соль и сахар.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Замешиваем однородное тугое тесто.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Прикрываем его салфеткой и даем отдохнуть 40 минут.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Мягкое тесто на сметане для пиццы готово. Используйте по назначению!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Нежное тесто для пиццы на майонезе

Нежное тесто для пиццы на майонезе несложно приготовить в домашних условиях. Такой продукт порадует приятной текстурой – с ним очень удобно работать. Для замешивания простого и быстрого теста используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 350-400 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 100 мл.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Яйцо – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. Добавляем к ним майонез.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Солим и взбиваем содержимое вилкой.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. В стакане перемешиваем воду с растительным маслом.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Переливаем смесь в общую массу.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Постепенно высыпаем муку. Начинаем перемешивать.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков, затем формируем из него плотный ком.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Нежное тесто для пиццы на майонезе готово. Раскатывайте его в основу!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Классическое итальянское тесто для пиццы, как в пиццерии

Классическое итальянское тесто для пиццы, как в пиццерии порадует вас своей эластичностью и нежной текстурой. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Масло оливковое – 20 мл.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, чтобы убрать комочки и напитать продукт кислородом.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. В глубокую миску высыпаем муку, делаем в ней ямку.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Вилкой взбиваем яйца с солью и выливаем их в углубление.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Сюда же выливаем воду, начинаем перемешать.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Добавляем оливковое масло и хорошо вымешиваем однородное тесто, пока оно не станет мягким и эластичным.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем отдыхать на 15-20 мин. Классическое итальянское тесто для пиццы, как в пиццерии готово!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Пышное тесто для пиццы с разрыхлителем

Пышное тесто для пиццы с разрыхлителем послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 300-450 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 20 мл.
  • Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйцо с солью и сахаром до однородной смеси.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Выливаем сюда указанное количество растительного масла.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Следом выливаем теплую воду. Перемешиваем.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Отдельно просеиваем муку с разрыхлителем.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Соединяем сухую часть с жидкой. Начинаем перемешивать.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Тщательно замешиваем однородное мягкое тесто. Затем его можно сразу раскатывать.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Пышное тесто для пиццы с разрыхлителем готово!

Бездрожжевое тесто для пиццы

Жидкое тесто на кефире для пиццы без дрожжей

Жидкое тесто на кефире для пиццы без дрожжей несложно приготовить в домашних условиях. Такой продукт порадует своей нежной текстурой. Для замешивания простого и быстрого жидкого теста используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2 кг.

Ингредиенты:

  • Мука самоподнимающаяся – 1 кг.
  • Кефир – 0,7 кг.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем в глубокую миску кефир.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Сюда же выливаем растительное масло в указанном количестве – три столовые ложки.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Разбиваем куриные яйца.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Добавляем соль.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Следом отправляем сахар.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем венчиком.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Постепенно высыпаем муку и продолжаем вымешивать тесто венчиком до однородности. Если у вас обычная мука, а не самоподнимающаяся, то добавьте чайную ложку соды или пакетик разрыхлителя.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 8. Жидкое тесто на кефире для пиццы без дрожжей готово. Используйте в приготовлении аппетитной пиццы.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Бездрожжевое тесто с рисовой мукой для пиццы

Бездрожжевое тесто с рисовой мукой для пиццы несложно замешать в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких полезным и не слишком калорийным продуктом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 200 гр.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 140 гр.
  • Вода – 70 мл.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем немного воды и кипятим ее. Остужаем до теплого состояния.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 2. Воду переливаем в глубокую миску. Добавляем в нее соль. Перемешиваем до растворения сухого продукта.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 3. Постепенно добавляем рисовую муку, начинаем перемешивать.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 4. Выливаем оливковое масло.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 5. Замешиваем плотный однородный ком теста.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 6. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 15 минут.

Бездрожжевое тесто для пиццы

Шаг 7. Бездрожжевое тесто с рисовой мукой для пиццы готово. Используйте по назначению!

Бездрожжевое тесто для пиццы

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