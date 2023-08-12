Бездрожжевое тесто для пиццы – это несложный в исполнении продукт. С такой основой домашняя пицца выйдет очень вкусной и привлекательной. Используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти быстрых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Тонкое бездрожжевое тесто для пиццы

Тонкое бездрожжевое тесто для пиццы послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Ингредиенты –+0.35 кг.

Мука 1 ст.

Вода ½ ст.

Соль 1 щепотка

Разрыхлитель 1 ч.л.

Масло оливковое 2 ст.л.

Шаги 10 мин.

Бездрожжевое тесто для пиццы готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты. Удобно такое тесто замешивать в кухонном комбайне с насадкой «пластиковый нож». В чашу комбайна отправляем все продукты из списка. Включаем и замешиваем тесто в течение одной минуты. При необходимости, можно подсыпать муки. Вымешиваем еще полминуты, чтобы довести продукт до нужного состояния. Достаем из чаши мягкий и эластичный продукт. Можно немного размять руками. Тонкое бездрожжевое тесто для пиццы готово. Раскатываем и наполняем начинкой по вкусу.

Тесто для пиццы без дрожжей на молоке в духовке

Тесто для пиццы без дрожжей на молоке в духовке порадует вас своей эластичностью и мягкостью. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 550 гр.

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Молоко – 120 мл.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через мелкое сито.

Шаг 2. Высыпаем соль. Отмеряем необходимое количество молока, нагреваем его.

Шаг 3. Взбиваем яйца, соединяем с молоком и оливковым маслом.

Шаг 4. Соединяем сухую смесь с жидкой. Замешиваем однородное тугое тесто.

Шаг 5. Обворачиваем ком в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.

Шаг 6. Дальше продукт можно раскатывать в основу.

Шаг 7. Тесто для пиццы без дрожжей на молоке в духовке готово. Можно использовать!

Простое тесто на воде для пиццы

Простое тесто на воде для пиццы несложно замешать в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением собственного приготовления. Получится даже у новичков!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 140 мл.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, чтобы напитать ее кислородом и избавить от комочков.

Шаг 2. Добавляем разрыхлитель.

Шаг 3. Высыпаем соль и перемешиваем ингредиенты.

Шаг 4. Выливаем в сухую смесь растительное масло.

Шаг 5. Дальше выливаем теплую воду.

Шаг 6. Перемешиваем массу и формируем однородный ком. Даем ему немного отдохнуть.

Шаг 7. Простое тесто на воде для пиццы готово. Используйте его по назначению!

Бездрожжевое тесто без яиц для пиццы

Бездрожжевое тесто без яиц для пиццы – это несложный в исполнении продукт. С таким тестом будет очень удобно работать, оно выйдет приятным по структуре. Для замешивания в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1,5 кг.

Ингредиенты:

Мука – 1 кг.

Разрыхлитель – 2 пакетика.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло оливковое/растительное – 3 ст.л.

Вода – 480 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через сито, чтобы избавить ее от комочков.

Шаг 2. Высыпаем муку в глубокую миску, перемешиваем ее с разрыхлителем, солью и сахаром.

Шаг 3. Выливаем теплую воду и начинаем перемешивать. Вымешиваем до однородного плотного кома.

Шаг 4. Вливаем три ложки оливкового масла.

Шаг 5. Вмешиваем масло в ком теста.

Шаг 6. Дальше готовый продукт можно раскатывать в основу.

Шаг 7. Бездрожжевое тесто без яиц для пиццы готово. Приступайте к приготовлению аппетитной пиццы!

Мягкое тесто на сметане для пиццы

Мягкое тесто на сметане для пиццы послужит идеальной основой для ваших домашних приготовлений. Готовое тесто порадует нежностью и эластичностью. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и родных!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Сметана – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через мелкое сито.

Шаг 2. Делаем в муке углубление и разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 3. Выкладываем сметану в указанном количестве.

Шаг 4 Добавляем размягченное сливочное масло, соль и сахар.

Шаг 5. Замешиваем однородное тугое тесто.

Шаг 6. Прикрываем его салфеткой и даем отдохнуть 40 минут.

Шаг 7. Мягкое тесто на сметане для пиццы готово. Используйте по назначению!

Нежное тесто для пиццы на майонезе

Нежное тесто для пиццы на майонезе несложно приготовить в домашних условиях. Такой продукт порадует приятной текстурой – с ним очень удобно работать. Для замешивания простого и быстрого теста используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Мука – 350-400 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Яйцо – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. Добавляем к ним майонез.

Шаг 2. Солим и взбиваем содержимое вилкой.

Шаг 3. В стакане перемешиваем воду с растительным маслом.

Шаг 4. Переливаем смесь в общую массу.

Шаг 5. Постепенно высыпаем муку. Начинаем перемешивать.

Шаг 6. Замешиваем однородное тесто без комочков, затем формируем из него плотный ком.

Шаг 7. Нежное тесто для пиццы на майонезе готово. Раскатывайте его в основу!

Классическое итальянское тесто для пиццы, как в пиццерии

Классическое итальянское тесто для пиццы, как в пиццерии порадует вас своей эластичностью и нежной текстурой. С таким продуктом вы получите вкусную и качественную основу для домашней пиццы. Обязательно попробуйте замешать тесто по проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Вода – 200 мл.

Яйцо – 3 шт.

Масло оливковое – 20 мл.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, чтобы убрать комочки и напитать продукт кислородом.

Шаг 2. В глубокую миску высыпаем муку, делаем в ней ямку.

Шаг 3. Вилкой взбиваем яйца с солью и выливаем их в углубление.

Шаг 4. Сюда же выливаем воду, начинаем перемешать.

Шаг 5. Добавляем оливковое масло и хорошо вымешиваем однородное тесто, пока оно не станет мягким и эластичным.

Шаг 6. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем отдыхать на 15-20 мин. Классическое итальянское тесто для пиццы, как в пиццерии готово!

Пышное тесто для пиццы с разрыхлителем

Пышное тесто для пиццы с разрыхлителем послужит идеальной основой для ваших кулинарных идей. Порадуйте себя и близких итальянскими нотками в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Мука – 300-450 гр.

Вода – 200 мл.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 20 мл.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйцо с солью и сахаром до однородной смеси.

Шаг 2. Выливаем сюда указанное количество растительного масла.

Шаг 3. Следом выливаем теплую воду. Перемешиваем.

Шаг 4. Отдельно просеиваем муку с разрыхлителем.

Шаг 5. Соединяем сухую часть с жидкой. Начинаем перемешивать.

Шаг 6. Тщательно замешиваем однородное мягкое тесто. Затем его можно сразу раскатывать.

Шаг 7. Пышное тесто для пиццы с разрыхлителем готово!

Жидкое тесто на кефире для пиццы без дрожжей

Жидкое тесто на кефире для пиццы без дрожжей несложно приготовить в домашних условиях. Такой продукт порадует своей нежной текстурой. Для замешивания простого и быстрого жидкого теста используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2 кг.

Ингредиенты:

Мука самоподнимающаяся – 1 кг.

Кефир – 0,7 кг.

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем в глубокую миску кефир.

Шаг 2. Сюда же выливаем растительное масло в указанном количестве – три столовые ложки.

Шаг 3. Разбиваем куриные яйца.

Шаг 4. Добавляем соль.

Шаг 5. Следом отправляем сахар.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем венчиком.

Шаг 7. Постепенно высыпаем муку и продолжаем вымешивать тесто венчиком до однородности. Если у вас обычная мука, а не самоподнимающаяся, то добавьте чайную ложку соды или пакетик разрыхлителя.

Шаг 8. Жидкое тесто на кефире для пиццы без дрожжей готово. Используйте в приготовлении аппетитной пиццы.

Бездрожжевое тесто с рисовой мукой для пиццы

Бездрожжевое тесто с рисовой мукой для пиццы несложно замешать в домашних условиях. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких полезным и не слишком калорийным продуктом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 200 гр.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 140 гр.

Вода – 70 мл.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем немного воды и кипятим ее. Остужаем до теплого состояния.

Шаг 2. Воду переливаем в глубокую миску. Добавляем в нее соль. Перемешиваем до растворения сухого продукта.

Шаг 3. Постепенно добавляем рисовую муку, начинаем перемешивать.

Шаг 4. Выливаем оливковое масло.

Шаг 5. Замешиваем плотный однородный ком теста.

Шаг 6. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 15 минут.

Шаг 7. Бездрожжевое тесто с рисовой мукой для пиццы готово. Используйте по назначению!