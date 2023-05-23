Безопасен ли квас из бочки? Ответила врач

Квас, который продается в бочках на улице, любим многими людьми. Этот напиток помогает утолить жажду во время прогулки, но безопасен ли он?

Спортивный врач и эксперт по здоровому образу жизни Александра Чистякова рассказала, что безопасность кваса из бочки зависит от того, насколько соблюдены при его транспортировке санитарные нормы.

Квас из бочки не должен быть теплым. Напиток считается продуктом брожения, а повышенная температура способствует продолжению этого процесса, объяснила

эксперт.

«При покупке кваса важно уточнить у продавца дату розлива, так как срок хранения живого кваса не должен превышать 72 часов», — отметила врач.

Автоцистерны для пищевых продуктов подвергаются санитарной обработке не реже двух раз в месяц и только на территории предприятия, которое производит напиток. Внутренняя поверхность цистерн обрабатывается от налета и осадка, пропаривается и промывается проточной водой. После каждого наполнения цистерна пломбируется, а на накладной ставится знак «машина помыта», рассказала Александра Чистякова в беседе с изданием «Лента.ру».

«Разрешение на эксплуатацию транспортных средств выдает орган государственного санитарного надзора. Перевозка напитков транспортом, не отвечающим санитарным требованиям, запрещена», — резюмировала эксперт.

Квас необязательно покупать в магазине или из бочек на улице: напиток легко приготовить самостоятельно дома. Ранее редакция «Едим Дома» поделилась секретами приготовления кваса в домашних условиях.